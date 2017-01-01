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Апостольский нунций: Католическое образование в Беларуси будет реформировано
02.01.2017 11:16 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 2 января. Система образования в учебных заведениях Римско-католической церкви в Беларуси будет реформирована, заявил в эксклюзивном интервью БелаПАН апостольский нунций в Беларуси архиепископ Габор Пинтер.
В стране сегодня работают четыре католических учебных заведения: Минский теологический колледж имени святого Иоанна Крестителя, Катехетический колледж имени Зигмунда Лозинского в Барановичах, Высшая духовная семинария в Гродно и Межъепархиальная высшая духовная семинария имени святого Фомы Аквинского в Пинске.
"Мы рассматриваем варианты развития системы образования в семинариях, думаем, как сделать обучение в этих учреждениях более совершенным, — рассказал дипломат. — Как и в обществе, в костеле жизнь меняется очень быстро, и того, что было хорошо 50-100 лет назад, сегодня недостаточно. Таким образом, система католического образования для духовенства в Беларуси будет реформирована, мы работаем над этим".
Апостольский нунций затронул тему строительства Минской теологической академии имени Иоанна Павла II. По его словам, идея создания академии — "очень хорошая и важная", но, подчеркнул дипломат, католический костел в Беларуси пока в самом начале пути к этой цели. "Есть идея и видение, какой должна быть академия, мы в Ватикане этому очень рады и поддержим ее реализацию. Но академия — это будущее. Да, костел хочет ее создать, эту идею поддерживает и Ватикан, и белорусское правительство. Но когда точно этот проект будет реализован, сколько лет это займет, я не знаю", — добавил архиепископ Пинтер.
По его словам, прежде чем академия приступит к работе, необходимо выработать соответствующую образовательную систему. Преподавать в этом учебном заведении смогут не только белорусские специалисты. "Вовсе не обязательно, чтобы там работали только преподаватели из Беларуси. Для многих вузов нормально приглашать на работу иностранных преподавателей, которые приезжают и какое-то время ведут свою дисциплину", — отметил апостольский нунций.
Добиться регистрации в Беларуси собственного высшего учебного заведения — Минской теологической академии имени святого Иоанна Павла ІІ — костелу удалось с третьей попытки. Документы о регистрации были подписаны в феврале 2015 года. На торжественной церемонии по этому случаю отмечалось, что обучение в вузе будет вестись по двум направлениям: подготовка католических священников и теологическое образование светских лиц. Поскольку новое учреждение пока не имеет своего здания, оно было зарегистрировано в одном из домов, относящихся к благотворительной организации "Каритас" Минско-Могилевской архидиоцезии.
На пресс-конференции в Минске 8 декабря 2015 года митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич сообщил, что академия будет построена в микрорайоне Восток — столичные власти предложили костелу место на пересечении проспекта Независимости и улицы Филимонова, за торговым центром "Александров пассаж". Однако пока католический костел не получил от властей документы, необходимые для начала строительства вуза.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 2 января. Система образования в учебных заведениях Римско-католической церкви в Беларуси будет реформирована, заявил в эксклюзивном интервью БелаПАН...
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