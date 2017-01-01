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Апостольский нунций в Беларуси верит в то, что когда-нибудь у христиан будет единая церковь

02.01.2017 11:15 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 2 января. В будущем все христиане мира способны образовать единую церковь, считает апостольский нунций в Беларуси архиепископ Габор Пинтер.

"Я верю в то, что когда-нибудь у христиан будет единая церковь. Но, вероятнее всего, эта церковь будет очень сильно отличаться от того, что мы можем себе представить, и объединится она не тем путем, какой мы сегодня можем себе вообразить", — отметил он в эксклюзивном интервью БелаПАН.

По мнению дипломата, христианской церкви, какой она была около тысячи лет назад, до Великого раскола в 1054 году, не будет, потому что "в то время это была совершенно другая структура". Тогда "не было такого уровня сообщения, не было такой организации, какая существует сейчас", — это была "единая, но в то же время фрагментированная церковь" — различные епархии, которые были "в большей степени независимы друг от друга", пояснил архиепископ.

"Такого единства сегодня я не могу себе представить, потому что сейчас мы живем в совершенно другое время, — добавил апостольский нунций. — У нас появились совершенно другие инструменты коммуникации и технические возможности, у нас уже абсолютно другой склад ума, чем тысячу лет назад. Но я верю, что у нас есть какая-то возможность объединиться в общую христианскую церковь, это абсолютно возможно с теологической точки зрения".

В то же время Габор Пинтер, который серьезно занимался изучением экуменизма и защитил докторскую работу на эту тему, "не видит конкретного способа, каким образом такое объединение могло бы произойти".

Говоря о современных отношениях между католической и православной церквями, глава дипмиссии Ватикана в Беларуси отметил: "Еще никогда они не были такими хорошими, как на протяжении последних 40-50 лет". Однако процесс развития этих отношений осложнен тем, что православная церковь не монолитная, добавил дипломат. "Сейчас мы говорим о пятнадцати совершенно независимых православных церквях, которые находятся в определенном сотрудничестве друг с другом, но в повседневной жизни очень мало соприкасаются между собой", — пояснил архиепископ Пинтер.

Он предполагает, что для православных церквей мира было бы лучше наладить взаимное сотрудничество таким образом, чтобы они были более гомогенными. В таком случае им было бы проще вести диалог с католическим костелом. "Конечно, такой диалог и сейчас ведется — для этого есть ежегодный форум по теологическим вопросам, на котором представлены пятнадцать православных церквей и католический костел. Эти встречи очень значимы, поскольку на них вырабатываются важные решения и теологическое видение будущего. Но в практическом смысле сегодня Ватикан контактирует с каждой православной церковью по отдельности и, когда это возможно, со всеми ними вместе", — сказал апостольский нунций.

По словам архиепископа Пинтера, о трудностях в межконфессиональных отношениях говорится очень много, потому что "людям свойственно хотеть получить результат немедленно". Но если "учесть почти тысячу лет разделения и посмотреть на то, сколько хорошего случилось за последние 50 лет", то можно увидеть, "насколько улучшились отношения за этот короткий промежуток времени". "Мы действительно далеко продвинулись в деле экуменизма, даже если мы ощущаем, что этого недостаточно и что можно было сделать больше", — подчеркнул представитель Ватикана.

Подобное проявление экуменизма, по его словам, важно в том числе для тех, кто приходит в христианскую веру только сейчас, — например жители стран Африки или Азии. Они видят разделение христиан на католиков, православных, кальвинистов и так далее и спрашивают: "А почему все вы не вместе?", отметил глава дипмиссии Святого престола.

"После Второго Ватиканского собора в 1960-х годах эти отношения развивались просто невероятно хорошо — мы стали много сотрудничать друг с другом, испытывать взаимное уважение. Сегодня мы можем вместе молиться, встречаться друг с другом. Поэтому результаты нашего сотрудничества в последние десятилетия положительные и очень важные. Я надеюсь, что так будет продолжаться и далее, и в конце концов мы найдем способ объединиться даже в какой-то видимой форме", — подытожил архиепископ Пинтер.
Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 2 января. В будущем все христиане мира способны образовать единую церковь, считает апостольский нунций в Беларуси архиепископ Габор Пинтер. "Я верю в то,...

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Отношения между церквями в Беларуси могут служить примером экуменизма для других стран, считает апостольский нунций
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