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Отношения между церквями в Беларуси могут служить примером экуменизма для других стран, считает апостольский нунций
02.01.2017 11:12 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 2 января. Отношение между Римско-католическим костелом и Белорусским экзархатом Русской православной церкви могут служить положительным примером экуменизма для других стран. Такое мнение в эксклюзивном интервью БелаПАН высказал апостольский нунций в Беларуси архиепископ Габор Пинтер.
По словам дипломата, у него сложились "очень положительные впечатления" от того, в каком состоянии находятся в Беларуси отношения между католической и православной церквями. Одним из первых, с кем дипломат встретился после приезда в Минск, был митрополит Павел. "У нас была очень приятная беседа, он произвел на меня очень хорошее впечатление. После я также встречался с другими православными епископами и священниками, которые занимаются вопросами образования, сотрудничества с костелом", — рассказал апостольский нунций.
Архиепископ Пинтер подчеркнул, что в Беларуси "продолжается историческая традиция гармоничного сосуществования различных религий, когда люди разных вероисповеданий живут в мире и любви". Это "достаточно уникальное явление, не в каждой стране такое можно увидеть", добавил он.
"Мне кажется, я знаю, почему в Беларуси так происходит, — сказал глава дипломатического представительства Ватикана. — Причина этого кроется именно в исторической ситуации, когда на протяжении веков на этой земле православные и католики жили бок о бок, они знали друг друга. Я убедился в том, что когда люди разных вероисповеданий живут вместе, они не боятся друг друга, у них нет религиозных предрассудков, они участвуют в жизни друг друга. Все это очень важно".
"Если говорить грубо, 80% верующих в Беларуси — православные, а 20% — католики. Но при этом 40% браков — смешанные, то есть это пары, в которых супруги исповедуют разные религии. Это говорит о том, что множество людей в стране живут неотрывно от религиозной традиции своей половины, знакомы с другой религиозной традицией и складом ума. Они знают, что оба они идут по одному пути, потому что пусть официально церкви разделены, но христианские ценности-то одинаковые. В этом я вижу причину, по которой люди в этой стране живут во взаимном уважении и любви", — добавил представитель Ватикана.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Отношения между церквями в Беларуси могут служить примером экуменизма для других стран, считает апостольский нунций
Минск, 2 января. Отношение между Римско-католическим костелом и Белорусским экзархатом Русской православной церкви могут служить положительным примером...
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