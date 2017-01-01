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Архивы Ватикана могут пролить свет на многие моменты белорусской истории, убежден апостольский нунций

02.01.2017 11:10 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 2 января. В архивах Ватикана хранятся документы, которые могут многое поведать о белорусской истории, заявил в эксклюзивном интервью БелаПАН апостольский нунций в Беларуси архиепископ Габор Пинтер.

По его словам, чтобы попасть в архивы Ватикана, не нужно быть священником, сегодня все чаще приезжают эксперты из среды профессиональных архивистов. Ватикан готов к сотрудничеству с учеными, которые желают поработать в древних архивах, однако "финансироваться эти проекты должны за счет правительства той страны, откуда прибыл исследователь, или какого-либо фонда", добавил архиепископ.

"Ватикан всегда открыт для тех ученых, которые приезжают заниматься исследованиями в библиотеки, музеи и архивы. Я уверен, что множество деталей белорусской истории может быть найдено в архивах Ватикана — ведь это первый и самый большой архивный комплекс в мире. Все зависит лишь от желания исследователей", — подчеркнул апостольский нунций.

По его словам, сейчас в архивах Ватикана белорусских исследователей нет. "Но я представляю, сколько там для них возможностей, и мы можем посодействовать тому, чтобы белорусские специалисты могли там поработать", — заверил архиепископ Пинтер.

В целом, считает дипломат, сотрудничество Беларуси и Ватикана в области культуры сегодня налажено так хорошо, как ничто иное. Он привел в пример выставку белорусских икон, которая около полугода назад с успехом прошла в Риме, а также недавний визит в Ватикан директора Национальной библиотеки Беларуси Романа Мотульского.

"Этот процесс продолжается, культурное взаимодействие — это очень успешное направление сотрудничества", — подчеркнул глава дипмиссии Святого престола.
Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 2 января. В архивах Ватикана хранятся документы, которые могут многое поведать о белорусской истории, заявил в эксклюзивном интервью БелаПАН апостольский...

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