В Брестской и Витебской областях утвердили фиксированные тарифы на ЖКУ на 2017 год. Соответствующие решения облисполкомов официально опубликованы на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Облисполкомы установили, в частности, тарифы на жилищно-коммунальные услуги, субсидируемые государством. Так, стоимость водоснабжения и водоотведения (канализации) в обеих областях не сможет превышать 0,5301 рубля за 1 куб. м и 0,354 рубля за 1 куб. м соответственно.

То же касается и таких услуг, как техническое обслуживание жилого дома и техническое обслуживание лифта. Тарифы на техобслуживание дома в Брестской и Витебской областях не превысят 0,1 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, лифта — 1,19 рубля с одного проживающего в месяц.

Как сообщалось, Совет Министров в декабре установил предельные размеры цен (тарифов) на ЖКУ на 2017 год. Цены и тарифы, утвержденные облисполкомами и Минским горисполкомом, не должны быть выше.