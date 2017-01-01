﻿ В Брестской и Витебской областях утвердили тарифы на ЖКУ на 2017 год. 21.by
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В Брестской и Витебской областях утвердили тарифы на ЖКУ на 2017 год

02.01.2017 11:19 — Новости Общества | Tut.by  
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В Брестской и Витебской областях утвердили фиксированные тарифы на ЖКУ на 2017 год. Соответствующие решения облисполкомов официально опубликованы на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Облисполкомы установили, в частности, тарифы на жилищно-коммунальные услуги, субсидируемые государством. Так, стоимость водоснабжения и водоотведения (канализации) в обеих областях не сможет превышать 0,5301 рубля за 1 куб. м и 0,354 рубля за 1 куб. м соответственно.

То же касается и таких услуг, как техническое обслуживание жилого дома и техническое обслуживание лифта. Тарифы на техобслуживание дома в Брестской и Витебской областях не превысят 0,1 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, лифта — 1,19 рубля с одного проживающего в месяц.

Как сообщалось, Совет Министров в декабре установил предельные размеры цен (тарифов) на ЖКУ на 2017 год. Цены и тарифы, утвержденные облисполкомами и Минским горисполкомом, не должны быть выше.

 
 
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Облисполкомы установили, в частности, тарифы на жилищно-коммунальные услуги, субсидируемые государством.

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