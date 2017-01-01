В уходящем году в белорусском краудфандинге был поставлен рекорд. На энтеральное питание жителям интерната собрали 67 987 руб (почти 680 млн до деноминации). Эта сумма перебила другой рекорд, также установленный в этом году. TUT.BY выяснил, на какие проекты белорусам не жалко было средств, и спросил у их авторов, в чем секрет успеха.

1. Энтеральное питание для жителей интерната — 67 987 руб



Фото: Александр Васюкович, Имена

О проблеме в Детском доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития написал журнал «Имена». Около 50 детей интерната не могут усваивать обычную пищу. Чтобы набирать вес, им нужно энтеральное питание.

Буквально за сутки общественность собрала на закупку специального высококалорийного и легкоусваиваемого питания 34 173 рубля из 62 960 планируемых. Всего удалось собрать 67 987 руб. После публикации власти Минска также организовали закупку питания за счет бюджета города. Сумму, которую собрали читатели, перевели на внебюджетный счет интерната. Спецпитание сейчас получают 48 воспитанников , с ними работают специалисты разных сфер.

Основательница журнала «Имена» и автор статьи Екатерина Синюк пояснила, что сама команда оценивает успех проекта не по собранной сумме, а по тому, какую часть от необходимого удалось собрать. И по этому критерию, безусловно, лидер — кампания по сбору средств на энтеральное питание (за две недели собрано 107%). по этому критерию успешным был и проект сбора средств на оплату нянь, которые ухаживают в больницах Гродненской области за детьми-отказниками (за две недели собрано 9200 рублей вместо запрашиваемых 2500, то есть 368%). Сумма позволяет оплачивать работу нянь не только в Гродно, но также в Новогрудке, Лиде, Слониме. С января за собранные деньги приступает к работе и няня в больнице Волковыска. 106% от необходимой суммы собрал проект запуска онлайн-школы, в которой люди с тяжелой инвалидностью могут получать образование бесплатно и не выходя из дома (за неделю собрано 5428, надо было 5115 рублей).

— Детям, старикам и животным помогают активней, — делится наблюдениями Екатерина Синюк. — Взрослым собрать средства сложнее. А если надо собрать деньги взрослым на зарплаты, даже если эти взрослые помогают сегодня системно и профессионально детям, то это еще более тяжелая задача. Так происходит из-за того, что сегодня белорусам пока еще сложно понять, что средства могут быть нужны не только адресно ребенку или взрослому, а целому проекту, который будет регулярно решать проблемы разных категорий людей.

2. Финансирование журнала «Имена» — 42 080 руб



Фото со страницы журнала в Facebook

Журнал «Имена» — медийная площадка, которая помогает собирать средства на конкретные социальные проекты. За 8 месяцев существования проектов «Имена» собрали более $ 65 000.

Самому журналу тоже необходимо финансирование — за четыре месяца проект собрал даже больше необходимой суммы — 42 тыс рублей. На эти деньги журнал смог взять в штат двух журналистов, сформировал гонорарный фонд и нанял более десяти внештатных авторов и одного штатного менеджера социальных проектов. Журнал финансируется за счет читателей, а не рекламодателей и не зависит от государства.

— Хотя наши люди готовы помогать сегодня много и охотно, часто они этого не делают либо помогают очень хаотично, импульсивно просто потому, что теряются в многообразии проектов, которые сегодня представлены на разных краудфандинговых площадках. Делать проекты лидерами — тоже серьезная журналистская работа, которой нужно заниматься постоянно и профессионально. Для этого и создавался сам журнал «Имена», — объясняет Екатерина Синюк.

По ее словам, количество тех, кто приходит за поддержкой, растет, поэтому в 2017 году, чтобы поддержать больше проектов, «Имена» будут собирать еще больший бюджет на работу редакции. Уже не на двух журналистов, а на 4−5 сотрудников.

3. Издание белорусского перевода « Скрозь люстэрка, і што ўбычыла там Аліса » — 22 535 руб



Фото с сайта ulej.by

По документам проект считается успешным, но по факту удалось собрать только 6690 руб. Издательство «Голиафы» взяло на себя гарантии дособирать оставшуюся сумму, поэтому краудфандинговый проект считается завершенным.

— Але і сабраная сума — гэта вельмі шмат для кнігі. Па маіх назіраннях, больш шансаў сабраць грошы на невялікі праект з невялікай сумай. Кнігі так увогуле не карыстаюцца попытам. Таму тыя 3 тыс даляраў, што мы сабралі на факту, гэта вельмі многа. Грошы ахвяравала 180 чалавек, гэта таксама шмат. Ведаю, што шмат хто хацеў даць грошай, але на момант кампанiі іх у гэтых людзей не было. Трэба было паставіць большы срок збораў, але мы спяшаліся выдаць кнігу. Зараз выданне зацягваецца, але абавязкова адбудзецца, — рассказала переводчик книги и координатор проекта Вера Бурлак.

По ее мнению, успешность кампании зависит от грамотного освещения проекта в СМИ. Например, про перевод «Алисы» было 30 публикаций, из них 10 вышли в первый же день кампании. Также на успех влияет активная работа в соцсетях. Команда проекта сразу же открыла свою страничку в Facebook и активно общалась с читателями.

4. Издание книги « Осторожно, Марцев!» — 18 033 руб



Фото с сайта ulej.by

Это мемуары от первого лица, без цензуры и недомолвок, описывает издание автор — главред интернет-журнала kyky.org Саша Романова. Это книга с шутками, крепким словцом и огромным количеством диалогов.

Петр Марцев (1962 — 2014) — белорусский журналист и издатель. Один из наиболее известных и авторитетных деятелей независимых постсоветских медиа. Бунтарь, бизнесмен, завсегдатай News Cafe. Первый литературный герой эпохи ноунейм.

— Человека не обманешь, а потому важен сам продукт, на который ты собираешь деньги, — считает Саша Романова. — Не манера презентации, эпатаж или пиар (вспомните Солодуху и его новый альбом, который, как оказалось, никому не нужен). В моем случае успех краудкампании можно объяснить просто: людям захотелось прочесть книгу, написанную от лица бизнесмена, который не так давно ушел из жизни. Петр Марцев был яркой персоной, и мне просто выпало счастье сделать ту запись в 2009 году. Она и легла в основу книги.

Опыт работы главредом помог Саше Романовой сделать вывод, что люди реагируют на несколько вещей: вопиющую социальную несправедливость (когда ты лично помочь можешь, а государство — нет), желание иметь штучный, индивидуальный товар, которого ни у кого нет, а также возможность заглянуть в замочную скважину и увидеть краем глаза чужую жизнь.

Популярности книги «Марцев» добавило то, что история героя очень личная и цензуре не подвергалась.

— Хотя чувство социальной несправедливости мы тоже не можем сбрасывать со счетов. В конце концов, газеты БДГ и «Имя» были лучшим, что выдавала белорусская пресса за последние 20 лет своего существования, и многим до сих пор обидно, что эти издания государство прикрыло. Вот и весь секрет успешной краудкампании: сама персона Марцева, чувство социальной несправедливости, а также упорный труд и силы, которые вложила я и моя команда в создание этой книги. Сейчас «Марцева» можно свободно купить в книгарне «Логвинаў», что я считаю огромной заслугой и победой всех, кто поддержал проект.

5. Сбор средств на финансирование благотворительного объединения «Геном » — 16 825 руб



Яна Герина, с которой начался «Геном» (его основательница — мама Яны). Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«Геном» — это объединение родителей, которые воспитывают детей с редкими генетическими нервно-мышечными заболеваниями. Многим из них когда-то пришлось услышать, что их дети «не перспективны» и вкладывать в них деньги не имеет смысла. Тогда и возникло благотворительное общество тех, кто не согласен с этой позицией.

«Геном» существовало три года. За это время объединение помогло более 300 человек, закупало специальное питание, средства реабилитации, помогало малоимущим семьям, оплачивало оздоровительную реабилитацию в медицинских центрах, специальный массаж, посещение бассейна, оказывало психологическую помощь и организовывало досуг семей с больными детьми. После родители стали искать финансирование для оплаты работы социального работника, куратора проектов и существования самого объединения.

Проект занял пятое место среди всех краудфандингов в Беларуси по набранной сумме, Однако «Геному» требовалось собрать 47 700 руб, а собрали лишь 35% от необходимого.

— Люди еще не всегда осознают значимость некоторых проектов, — считает Екатерина Синюк.

Основатель платформы для реализации проектов Talaka.by Евген Клишевич говорит, что большинство проектов, набравших рекордные суммы, остро социальные. Они вызывают сильные эмоции, быстро расходятся в соцсетях и привлекают внимание большого числа людей.

Вместе с тем, успешными, пусть и собравшими не так много денег, проектами были не только социальные. В топ-20 по сумме сборов на Talaka.by 4 книги, 2 СМИ, музыкальный альбом и инфраструктурный объект (парк миниатюр под открытым небом).

— Астатнія хоць заяўляюць і збіраюць меньшыя сумы, але іх нельга назваць меней паспяховымі: яны арыентуюцца на болей вузкую мэтавую групу. У той жа час адзначу, што расці і ўсё болей цікавіць людзей пачынаюць прадпрымальніцкая, творчая і тэхналагічная тэмы, — заключил Евген Клишевич.

Из 45 успешных кампаний, проведенных в 2016 году, ulej.by выделил три наиболее популярные категории: литература, музыка и социальные проекты, рассказывает пиар-менеджер «Улея» Ольга Мжельская.

— 60% литературных кампаний становится успешными, что явно указывает на уже начинающийся прорыв в белорусской литературе. Благодаря краудфандингу у дебютантов появилась реальная возможность издать первую книгу, найти свою целевую аудиторию.