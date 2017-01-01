В прошлом году, пропуская современные трафики через свои абонентские приложения, мы узнали от президента, что «наша жизнь в простом: раздеваться и работать». В первые дни нового года предлагаем вам проверить, насколько внимательно вы слушали заветы наших первых лиц. Вы же помните, что некоторые из них по два раза не повторяют?!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Два раза не повторяю. Проверка на знание цитат чиновников В первые дни нового года предлагаем вам проверить, насколько внимательно вы слушали заветы наших первых лиц.