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Два раза не повторяю. Проверка на знание цитат чиновников
02.01.2017 12:05 — Новости Общества | Tut.by
В прошлом году, пропуская современные трафики через свои абонентские приложения, мы узнали от президента, что «наша жизнь в простом: раздеваться и работать». В первые дни нового года предлагаем вам проверить, насколько внимательно вы слушали заветы наших первых лиц. Вы же помните, что некоторые из них по два раза не повторяют?!
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В первые дни нового года предлагаем вам проверить, насколько внимательно вы слушали заветы наших первых лиц.
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