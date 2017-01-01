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Два раза не повторяю. Проверка на знание цитат чиновников

02.01.2017 12:05 — Новости Общества | Tut.by  
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В прошлом году, пропуская современные трафики через свои абонентские приложения, мы узнали от президента, что «наша жизнь в простом: раздеваться и работать». В первые дни нового года предлагаем вам проверить, насколько внимательно вы слушали заветы наших первых лиц. Вы же помните, что некоторые из них по два раза не повторяют?!

 
 
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В первые дни нового года предлагаем вам проверить, насколько внимательно вы слушали заветы наших первых лиц.

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