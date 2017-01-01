Начавшийся 2017 год принесет беларусам значительное количество самых разных изменений: повысятся цены на ЖКУ, будет введен новый налог, а также выйдут из оборота «старые» деньги.

Новые тарифы на ЖКУ

Правительство утвердило новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги в конце 2016 года. С января граждане страны будут платить по жировке в среднем на 10 рублей больше. Подорожают тепло и газ, в среднем на 17%, станет дороже вода.

Оплачивать жировку по новым тарифам граждане будут с февраля 2017 года за жилищно-коммунальные услуги, оказанные в январе.

При этом пока власти не идут навстречу гражданам, которые очень хотят, чтобы возобновилась работа сайта komplat.by, и предлагают с нового года подавать показания со счетчиков воды через ЕРИП, эта же система будет поддерживать все возможности сайта komplat.by, однако подробности работы ЕРИП будут известны только в январе.

«Старых» денег больше не будет

С 1 января при расчетах можно будет использовать только деньги нового образца : деньги образца 2000 года из оборота изымаются, но пока их можно будет поменять на новые.

Согласно указу о деноминации, «старые денежные знаки можно обменять на новые в течение следующих 5 лет без ограничений и взимания комиссионного вознаграждения: с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года включительно - в Национальном банке, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Беларуси; с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года включительно - в Национальном банке. С 1 января 2022 года денежные знаки образца 2000-го станут недействительными».

Кроме этого, во всех точках торговли, сферы услуг и общепита цены теперь будут указаны только в «новых» деньгах. Отдельно МАРТ дал магазинам два месяца на то, чтобы на ценниках цены указывались за 1 литр и 1 килограмм. С 1 июля требование станет обязательным.

Минималка и базовая

Базовая величина с 1 января 2017 года составит 23 рубля. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 28 ноября 2016 года №974. До этого в Беларуси базовая величина была установлена в размере 21 рубль. Вслед за базовой вырастут ставки пошлин и штрафов (в том числе, штраф для так называемых тунеядцев).

Также правительство установило месячную минимальную заработную плату в размере 265 рублей с нового года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 декабря 2016 года №1080.

Пенсионный возраст начинает расти

С 1 января 2017 года в Беларуси стартует процесс повышения пенсионного возраста . Теперь граждане будут выходить на пенсию на полгода позже: мужчины в 60,5 лет, женщины - в 55,5.

Данный процесс будет поэтапным - через шесть лет пенсионный возраст в Беларуси составит 63 года для мужчин и 58 лет для женщин.

Кроме этого, с 1 января меняется и минимальный страховой стаж: он также вырастет на полгода. То есть теперь для начисления пенсии работник должен будет выплачивать страховые взносы в ФСЗН на протяжении 16 лет. Стаж будут повышать одновременно с пенсионным возрастом, через шесть лет он достигнет 20 лет. Если страхового стажа у гражданина окажется недостаточно, государство предложит ему только социальную пенсию.

Новый налог

С 1 января в Беларуси вводится новый налог. Теперь в отношении услуг электросвязи установлена ставка НДС 25%.

Согласно внесенным в 33 статью Налогового кодекса изменениям, при оказании иностранными организациями для белорусских плательщиков услуг по поиску или предоставлению информации о потенциальных покупателях (потребителях) они будут платить налог . Это, например, коснется сервиса Uber или Яндекс-такси.

Нововведения для автомобилистов

С 1 января в автомобилях должны быть установлены аптечки нового образца перечень вложений, входящих в аптечку первой помощи, предназначенную для оснащения транспортных средств, был ранее сокращен Минздравом по количеству лексредств. Исчезли, например, валидол, глицерил тринитрат, ацетилсалициловая кислота, дротаверин, лоратадин, метамизол натрий, парацетамол, раствор сульфацетамида, цитрамон, поскольку в автомобиле невозможно обеспечить хранение этих препаратов в надлежащих условиях, в том числе температурных. Кроме того, в аптечке нового образца указаны тип кровоостанавливающего жгута, размер стерильных салфеток и ножниц, а также увеличено количество перевязочного материала.

Еще одно нововведение коснется ввозимых в Беларусь автомобилей: вступает в силу требование об обязательном оснащении транспортных средств в странах Евразийского экономического союза устройствами вызова экстренных оперативных служб («тревожной кнопкой»). В отношении машин, ввозимых физическими лицами из третьих стран, будут действовать те же требования. Граждане, которые в частном порядке ввозят в ЕАЭС после 1 января 2017 года транспорт (как новый, так и б/у), должны также помнить, что легковой автомобиль должен иметь встроенную работоспособную систему вызова экстренных оперативных служб.