|
В метро погибла 51-летняя женщина, которая бросилась под прибывающий на станцию поезд
02.01.2017 13:52 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 2 января. Утром 2 января в Минском метрополитене погибла женщина — на станции "Площадь Якуба Коласа" она бросилась под прибывающий поезд.
Как сообщил БелаПАН пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин, трагедия произошла в 9.03. Движение поездов метрополитена было приостановлено на 30 минут. Погибшей оказалась 51-летняя минчанка.
Проводится расследование.
Андрей Середа, БелаАПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 2 января. Утром 2 января в Минском метрополитене погибла женщина — на станции "Площадь Якуба Коласа" она бросилась под прибывающий поезд. Как...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии