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В метро погибла 51-летняя женщина, которая бросилась под прибывающий на станцию поезд

02.01.2017 13:52 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 2 января. Утром 2 января в Минском метрополитене погибла женщина — на станции "Площадь Якуба Коласа" она бросилась под прибывающий поезд.

Как сообщил БелаПАН пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин, трагедия произошла в 9.03. Движение поездов метрополитена было приостановлено на 30 минут. Погибшей оказалась 51-летняя минчанка.

Проводится расследование.

Андрей Середа, БелаАПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 2 января. Утром 2 января в Минском метрополитене погибла женщина — на станции "Площадь Якуба Коласа" она бросилась под прибывающий поезд. Как...

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