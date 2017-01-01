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Апостольский нунций: Белорусский народ такой же прекрасный, как и любой другой европейский народ
02.01.2017 13:44 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 2 января. В Западной Европе о Беларуси по-прежнему известно очень мало, отметил в эксклюзивном интервью БелаПАН апостольский нунций в Беларуси архиепископ Габор Пинтер.
"К сожалению, мы очень мало знаем о Беларуси, и мне хочется извиниться за это, особенно теперь, когда я увидел всю красоту этой страны и познакомился с ее добрым народом, — сказал дипломат. — Признаться, у меня были очень скромные познания об истории Беларуси. Я, конечно, знал, что такая страна существует, но, как и многие, слышал о ней как о части СССР. Даже сейчас, когда мне доводится общаться с людьми в Италии, Франции, Германии, Австрии, Венгрии, я вижу, что большинство из них думает о Беларуси как о части России".
По мнению архиепископа Пинтера, белорусским властям следует "больше рекламировать Беларусь, чтобы заинтересовать иностранных туристов", поскольку туризм — это "лучший способ рассказать о своей стране всему миру".
Вскоре после своего назначения в качестве главы представительства Ватикана в Минске апостольский нунций стал интересоваться местным контекстом и изучать Беларусь с помощью книг, интернета, начал общаться с белорусами. "Это было не так-то просто сделать в Вене, но у меня установились хорошие отношения с белорусским послом в Австрии. Вот так, шаг за шагом, я многое узнал о белорусской истории в целом и истории католического костела на этой земле, познакомился с нынешней общественной обстановкой, культурой и традициями Беларуси", — рассказал он.
По словам архиепископа Пинтера, с первого дня в Беларуси он был очень впечатлен всей страной и столицей в частности. "Минск очень красивый город, яркий и днем, и ночью — просто фантастика. Такой город можно представить себе в любой европейской стране", — отметил дипломат.
Апостольского нунция также впечатлили "добрые и милые белорусы". Белорусский народ, сказал он, "прекрасный и положительный во всех смыслах, как и любой другой европейский народ".
В то же время, добавил Габор Пинтер, есть несколько социокультурных моментов, которые отличают белорусов от других жителей Европы, и чтобы понять их, нужно полностью вникнуть в суть "тяжелейшей истории Беларуси". "Белорусский народ много страдал на протяжении веков, не только в советский период, но и до этого бывали очень непростые времена, все это наложило свой отпечаток, — отметил дипломат. — Я вижу два момента, которые касаются всего общества: во-первых, белорусскому народу сегодня не хватает чувства собственного достоинства, во-вторых — люди находятся в поиске собственной национальной идентичности".
"Оно и понятно, люди здесь всегда попадали под чье-то влияние, в истории, к сожалению, было много моментов, когда они находились под давлением. Похожая ситуация сложилась и с белорусским языком. Вы лучше меня знаете, насколько важен родной язык в выстраивании национальной идентичности, язык — это часть идентичности, равно как и литература, и культура в целом", — подчеркнул архиепископ.
По его словам, 25 лет независимости — "это ничтожно малый отрезок времени в контексте истории". Беларуси и ее народу "нужно больше времени и терпения, чтобы вернуть себе чувство собственного достоинства, осознать национальную идентичность", считает Пинтер. "Все это нужно для того, чтобы не просто обрести независимость, что уже произошло, но и в полной мере прочувствовать ее", — подчеркнул он.
Глава диппредставительства Ватикана сегодня усердно практикуется в русском языке, трижды в неделю с ним занимается учитель. Архиепископ Пинтер также изучает белорусский язык. "В нунциатуре есть белорусскоязычные сотрудники, а одна из моих помощниц — настоящий учитель белорусского языка, она мне очень помогает. Я хожу на белорусскоязычные богослужения, выступаю с речами на белорусском языке на церковных мероприятиях. Я уже многое понимаю, поскольку белорусский язык близок к русскому и польскому", — рассказал апостольский нунций.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 2 января. В Западной Европе о Беларуси по-прежнему известно очень мало, отметил в эксклюзивном интервью БелаПАН апостольский нунций в Беларуси...
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