МИНСК, 2 янв — Sputnik. Поездка на поезде в Россию в купейных вагонах и СВ обойдется с 1 января дешевле — скидка на проезд в ряде составов увеличена, сообщили Sputnik в пресс-службе БЖД.

Согласно договоренностям между БЖД и РЖД , пассажирам, которые покупают билеты заблаговременно, предоставляются различные варианты дисконта.

В частности, наибольшую выгоду получат лица, купившие билеты заблаговременно — от 31 до 60 суток до отправления — им предоставляется скидка в 20% вместо ранее действовавшей 15-процентной скидки.

Граждане, купившие билеты в период от 30 до 21 суток до отъезда, получат скидку в 15% вместо 10%, которая предоставлялась в прошлом году. Кроме этого, предоставляется скидка в 10% тем, кто приобретает билеты за 11-20 суток до отправления. В последние десять дней предоставляется пятипроцентная скидка.

Как отметили в БЖД, продолжает действовать десятипроцентная скидка при покупке билетов туда-обратно. При этом в пресс-службе подчеркнули, что данный дисконт будет приплюсован к тем, которые существуют при заблаговременной покупке билетов.

Кроме того, 10% общей стоимости проезда можно сэкономить при покупке билетов на боковые места в плацкартных вагонов. Более подробная информация о скидках — на сайте БЖД .