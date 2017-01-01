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БЖД увеличила размер скидки на проезд в поездах в Россию и обратно
02.01.2017 15:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 янв — Sputnik. Поездка на поезде в Россию в купейных вагонах и СВ обойдется с 1 января дешевле — скидка на проезд в ряде составов увеличена, сообщили Sputnik в пресс-службе БЖД.
Согласно
В частности, наибольшую выгоду получат лица, купившие билеты заблаговременно — от 31 до 60 суток до отправления — им предоставляется скидка в 20% вместо ранее действовавшей 15-процентной скидки.
Граждане, купившие билеты в период от 30 до 21 суток до отъезда, получат скидку в 15% вместо 10%, которая предоставлялась в прошлом году. Кроме этого, предоставляется скидка в 10% тем, кто приобретает билеты за 11-20 суток до отправления. В последние десять дней предоставляется пятипроцентная скидка.
Как отметили в БЖД, продолжает действовать десятипроцентная скидка при покупке билетов туда-обратно. При этом в пресс-службе подчеркнули, что данный дисконт будет приплюсован к тем, которые существуют при заблаговременной покупке билетов.
Кроме того, 10% общей стоимости проезда можно сэкономить при покупке билетов на боковые места в плацкартных вагонов. Более подробная информация о скидках —
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МИНСК, 2 янв — Sputnik. Поездка на поезде в Россию в купейных вагонах и СВ обойдется с 1 января дешевле — скидка на проезд в ряде составов увеличена, сообщили Sputnik...
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