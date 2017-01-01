﻿ БЖД увеличила размер скидки на проезд в поездах в Россию и обратно. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

БЖД увеличила размер скидки на проезд в поездах в Россию и обратно

02.01.2017 15:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 янв — Sputnik. Поездка на поезде в Россию в купейных вагонах и СВ обойдется с 1 января дешевле — скидка на проезд в ряде составов увеличена, сообщили Sputnik в пресс-службе БЖД.

Согласно договоренностям между БЖД и РЖД, пассажирам, которые покупают билеты заблаговременно, предоставляются различные варианты дисконта.

В частности, наибольшую выгоду получат лица, купившие билеты заблаговременно — от 31 до 60 суток до отправления — им предоставляется скидка в 20% вместо ранее действовавшей 15-процентной скидки.

Граждане, купившие билеты в период от 30 до 21 суток до отъезда, получат скидку в 15% вместо 10%, которая предоставлялась в прошлом году. Кроме этого, предоставляется скидка в 10% тем, кто приобретает билеты за 11-20 суток до отправления. В последние десять дней предоставляется пятипроцентная скидка.

Как отметили в БЖД, продолжает действовать десятипроцентная скидка при покупке билетов туда-обратно. При этом в пресс-службе подчеркнули, что данный дисконт будет приплюсован к тем, которые существуют при заблаговременной покупке билетов.

Кроме того, 10% общей стоимости проезда можно сэкономить при покупке билетов на боковые места в плацкартных вагонов. Более подробная информация о скидках — на сайте БЖД.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 2 янв — Sputnik. Поездка на поезде в Россию в купейных вагонах и СВ обойдется с 1 января дешевле — скидка на проезд в ряде составов увеличена, сообщили Sputnik...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В метро погибла 51-летняя женщина, которая бросилась под прибывающий на станцию поезд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика