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Синоптики предупредили о гололедице, усилении ветра и снегопадах

02.01.2017 16:30 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 2 января. Оранжевый уровень опасности объявлен на 3, 4 и 5 января в связи с неблагоприятными погодными условиями в Беларуси.

Так, 3 января (вторник) на дорогах республики, Минской области и в Минске ожидается гололедица, сообщает Белгидромет.

4 января (среда) на большей части территории республики и Минской области ожидается усиление ветра порывами до 15—21 м/с, утром и днем сильный снег.

5 января (четверг) ночью по северо-западной половине, утром и днем во многих районах страны и Минской области ожидается усиление ветра порывами до 15—20 м/с.

В Минске 4 января ночью и в первой половине дня ожидается усиление ветра порывами до 15—20 м/с, днем сильный снег. 5 января усиление ветра порывами до 15—18 м/с.
Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 2 января. Оранжевый уровень опасности объявлен на 3, 4 и 5 января в связи с неблагоприятными погодными условиями в Беларуси. Так, 3 января (вторник) на дорогах...

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