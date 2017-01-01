Прокуратурой Несвижского района при осуществлении надзора за исполнением закона о борьбе с коррупцией в ходе досудебного производства установлены факты использования директором РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» служебного положения при решении вопросов, затрагивающих его личные интересы.

Как сообщила БелаПАН старший помощник прокурора Минской области Лариса Пархимович, директор научной станции вместе с супругой, работающей ведущим экономистом этой же организации, неоднократно выезжали в Польшу в рабочее время. При этом отсутствовали какие-либо документы, подтверждающие их право на краткосрочный отпуск или отгулы. Не направлялись супруги в указанное время и в зарубежные служебные командировки.

Вместе с тем, в табелях учета рабочего времени дни нахождения их за пределами Беларуси учтены как рабочие, что стало основанием для необоснованного начисления и выплаты заработной платы.

Проверкой также установлено, что директор предоставлял своей супруге отгулы при отсутствии для этого правовых оснований, после чего утверждал табеля учета рабочего времени с заведомо ложной информацией.

«Ненадлежащая организация работы по противодействию коррупции и отсутствие надлежащего контроля за деятельностью должностных лиц подчиненного РУП „Опытная научная станция по сахарной свекле“ со стороны руководства РУП „Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию“ явились одним из условий для совершения должностными лицами правонарушений, создающих условия для коррупции», — отметила представитель областной прокуратуры.

По итогам проверки прокурором Несвижского района генеральному директору РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» внесено представление, по результатам рассмотрения которого 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Директору и ведущему экономисту РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» уменьшен трудовой отпуск на количество дней прогулов, а также взыскана необоснованно начисленная заработная плата.