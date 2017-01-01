Главным своим достижением на посту председателя Минского горисполкома, который он занимает два года, Андрей Шорец считает реформу ЖКХ. Об этом он заявил в интервью программе «Большой город» телеканала СТВ , показанном 2 января.



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«Это — главное. То, ради чего глава государства направлял меня сюда. И я уверен в том, что нам удалось добиться определенных успехов в этом. Мы сократили затраты в отрасли, причем значительно. Мы создали новую структуру, которая жизнеспособна, конкурентоспособна. И я уверен, что граждане наши оценивают это», — сказал мэр белорусской столицы.

Шорец сообщил, что по техническому обслуживанию жители Минска уже оплачивают 92% от себестоимости этой коммунальной услуги — «мы сократили затраты, причем на высокий уровень». За счет проведения тендеров только по капитальному ремонту снижена стоимость выполнения работ на 45%. «Мы наладили работу над качеством предоставляемых услуг, службы заказчика и подрядчика, которые сейчас разделены. Оно показывает, что мы не подписали или не оплатили 10% работ по уборке мест общего пользования, подъездов, 11% — по дворовым территориям. То есть, здесь достаточно серьезный такой качественный контроль», — рассказал мэр.

По его словам, создан единый расчетно-справочный центр, куда объединены 43 разрозненных центра, которые были по городу. «Мы создали единую диспетчерскую службу, которая из 360 человек превратилась в 140, и которая работает в круглосуточном режиме, и мы видим, как она работает. Создали сайт 115.бел. И я надеюсь, и уверен в том, что в 2017 году — есть определенные огрехи, недостатки — но мы наведем порядок», — заявил председатель горисполкома.