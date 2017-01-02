МИНСК, 2 янв — Sputnik. Российская пограничная служба не пропустила в Финляндию автобусы эстонской компании Lux Express, которые следовали по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки, сообщила в понедельник транспортная компания.



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По информации перевозчика, причиной стало приостановление деятельности лицензии компании.

"Предварительной причиной было названо приостановление действия лицензии на осуществление международных перевозок Lux Express по неизвестным на данный момент причинам", — подчеркнули в компании.

По информации перевозчика, причины отзыва лицензии выясняются, компания также решает вопрос с доставкой пассажиров по альтернативным маршрутам. В Lux Express также отметили, что у них есть все разрешения на перевозку по данному маршруту.

Lux Express входит в состав эстонской Lux Express Group, которая занимается международными и междугородними автобусными перевозками в 12 странах, в том числе на территории России. Основными направлениями перевозчика являются Санкт-Петербург, Таллин, Рига, Вильнюс и Варшава.