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В результате ДТП на Минской кольцевой автодороге серьезно пострадали три человека
02.01.2017 18:05 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 2 января. Три человека получили серьезны травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на Минской кольцевой автодороге.
Как сообщает телеканал ОНТ, предположительно пьяный водитель (28 лет) ехал по кольцевой дороге от улицы Илимской в направлении улицы Байкальской. На одном из участков трассы мужчина не справился с управлением и влетел в осветительную мачту.
В салоне находились пять человек. Примечательно, что ехавший за рулем обошелся без травм, в то время как троих его попутчиков пришлось экстренно госпитализировать в тяжелом состоянии.
По предварительной информации, пострадавшие также были нетрезвыми. ДТП произошло 1 января.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 2 января. Три человека получили серьезны травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на Минской кольцевой автодороге. Как сообщает телеканал...
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