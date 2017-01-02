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В результате ДТП на Минской кольцевой автодороге серьезно пострадали три человека

02.01.2017 18:05 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 2 января. Три человека получили серьезны травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на Минской кольцевой автодороге.

Как сообщает телеканал ОНТ, предположительно пьяный водитель (28 лет) ехал по кольцевой дороге от улицы Илимской в направлении улицы Байкальской. На одном из участков трассы мужчина не справился с управлением и влетел в осветительную мачту.

В салоне находились пять человек. Примечательно, что ехавший за рулем обошелся без травм, в то время как троих его попутчиков пришлось экстренно госпитализировать в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, пострадавшие также были нетрезвыми. ДТП произошло 1 января.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 2 января. Три человека получили серьезны травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на Минской кольцевой автодороге. Как сообщает телеканал...

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