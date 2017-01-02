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Прокуратура: В Гродненской области не в полной мере выполняют требования закона об особо охраняемых природных территориях

02.01.2017 17:51 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 2 января. Проведенная прокуратурой Гродненской области проверка показала, что в регионе не в полной мере выполняют требования закона "Об особо охраняемых природных территориях".

Зона особо охраняемых природных территорий Гродненской области включает 265 объектов, в том числе два национальных парка — "Беловежская пуща" и "Нарочанский", 15 заказников республиканского значения, 28 заказников местного значения и 220 памятников природы.

По информации Генеральной прокуратуры, не во всех районах разработаны программы развития особо охраняемых территорий местного значения. Вопросы соблюдения соответствующего законодательства не рассматривались в Вороновском, Волковысском, Дятловском, Кореличском, Новогрудском, Островецком, и Слонимском райисполкомах.

На некоторых объектах отсутствуют информационные знаки, шлагбаумы. Не проводится необходимая работа по ознакомлению населения с режимом охранных территорий, распространению информации об их исторической, экологической, туристической ценности.

В ходе проверки выявлены факты нарушения санитарных требований по содержанию охраняемых природных территорий. Так, в республиканском ландшафтном заказнике "Сорочанские озера" мусор складируется в неустановленных местах, отсутствует достаточное количество контейнеров. Берега реки Страча возле населенных пунктов загрязнены бытовым мусором. Есть факты незаконного предоставления земельных участков и строительства в границах этого заказника.

Выявлены нарушения природоохранного законодательства в Щучинском районе, где расположено государственное природоохранное учреждение "Республиканский ландшафтный заказник "Котра", выразившиеся в несоответствии санитарных и природоохранных требований (повсеместное складирование бытовых отходов, наличие разрушающихся и пришедших в негодность сооружений, в том числе в местах отдыха населения).

Аналогичная ситуация в ГПУ "Республиканский ландшафтный заказник "Липичанская пуща", где не обеспечено информирование населения о режиме охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

Большое антропогенное воздействие оказывается на республиканский ландшафтный заказник "Свитязанский" в связи с многочисленным потоком туристов, что не в полной мере позволяет сохранить природный экологический потенциал данного объекта, отметили в прокуратуре. Отсутствует план управления особо охраняемой природной территорией. Работа учреждения сводится лишь к предоставлению платных услуг населению в виде стоянки автотранспорта и строительства эколого-развлекательного центра "Приключения у озера".

Местные исполнительные и распорядительные органы не уделяют должного внимания оформлению охранных обязательств и паспортов на памятники природы.

Решениями райисполкомов директора всех государственных природоохранных учреждений Гродненской области уполномочены на составление протоколов об административных правонарушениях и ведение административного процесса. Однако этими должностными лицами по их инициативе не составлено ни одного протокола.

Природоохранные учреждения не в полной мере реализуют возложенные на них функции по организации и осуществлению природоохранных мероприятий, обеспечивающих соблюдение установленного режима охраны и использования заказников, организации и осуществлению туризма, отдыха и экологического просвещения населения.

По результатам проверки прокурорами районов руководителям природоохранных учреждений и в райисполкомы внесено 11 представлений, вынесено 4 предписания. Прокуратурой Гродненской области в Гродненский облисполком внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства на особо охраняемых природных территориях.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 2 января. Проведенная прокуратурой Гродненской области проверка показала, что в регионе не в полной мере выполняют требования закона "Об особо охраняемых...

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