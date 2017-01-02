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Стадион, отели и детские сады. Что откроется в Минске в 2017 году
03.01.2017 07:02 — Новости Общества | Tut.by
В 2017-ом Минск отмечает 950-летие. Конкретного плана празднования этой даты еще нет, но уже известно, какие знаковые объекты сдадут в следующем году. Мы посмотрели, какие сооружения построит государство, а какие — частный бизнес.
Стадион «Динамо»
Реконструкция стадиона «Динамо» началась в 2012 году. Тогда было решено перестроить его в главный легкоатлетический комплекс страны с сохранением возможности проведения футбольных матчей. Отдельный же национальный футбольный стадион планировали возвести рядом с нынешним «Трактором» в районе площади Ванеева.
Однако весной 2016 года государство
Новая набережная Свислочи возле Троицкого
К концу 2017 года в Минске
Работы стартовали 31 октября. На объекте
Поликлиники, школы и детские сады
В 2017 году в Минске построят пять дестких садов: в Каменной Горке — 2 и 4, в Дружбе-1, поселке Восточном и на улице Одинцова, 85. Также возведут и две школы: одну в Каменной горке, другую — в Масюковщине.
В сфере здравоохранения в 2017 году в столице предусмотрено строительство и реконструкция корпусов 4, 5, 6, 9-й больниц и Минского городского онкологического диспансера.
Гостиница на улице Октябрьской
Гостиницу на пересечении улиц Октябрьской и Ленина компания «БелРостИнвестСтрой» планировала построить к чемпионату мира по хоккею 2014 года. Однако, строительство несколько раз приостанавливалось в том числе Минкультом, поскольку здание является историко-культурной ценностью. Была корректировка проекта, после которой нормативный срок строительства продлили до января 2017 года. Однако, недавно срок сдачи
Французский отель на Зыбицкой
Весной 2013 года компании, связанные с бизнесменом Алексеем Вагановым, начали строительство в Минске двух отелей, управлять которыми призван Accor. Они будут работать под брендами Mercure и Novotel.
Первым из них в конце 2017 года
Первый в Беларуси магазин Reserved
В марте 2017 года в ТЦ Galleria Minsk
Есть шанс, что в 2017 году с мертвой точки сдвинется и ситуация с минскими долгостроями: гостиницей у цирка, отелем на Старовиленском тракте и на площади Якуба Коласа. По словам главы Минска Андрея Шорца, кое-какая ясность появится и с площадкой троллейбусного парка возле площади Победы.
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Мы посмотрели, какие сооружения в 2017 году построит государство, а какие - частный бизнес.
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