В 2017-ом Минск отмечает 950-летие. Конкретного плана празднования этой даты еще нет, но уже известно, какие знаковые объекты сдадут в следующем году. Мы посмотрели, какие сооружения построит государство, а какие — частный бизнес.

Стадион «Динамо»





Реконструкция стадиона «Динамо» началась в 2012 году. Тогда было решено перестроить его в главный легкоатлетический комплекс страны с сохранением возможности проведения футбольных матчей. Отдельный же национальный футбольный стадион планировали возвести рядом с нынешним «Трактором» в районе площади Ванеева.

Однако весной 2016 года государство решило подтянуть «Динамо» под высшую, четвертую категорию УЕФА. В связи с этим решили доработать технические условия, соответственно, сроки сдачи перенесли на конец 2017 года. Нынешние темпы работ на объекте позволяют сказать, это вполне реально.

Новая набережная Свислочи возле Троицкого





К концу 2017 года в Минске реконструируют набережную Свислочи на участке от Острова Слез до моста по улице Богдановича. Хоть визуально она и выглядела лучше, чем в районе Коммунистической, но исследования показали, что на участке у Троицкого был глубинный размыв.

Работы стартовали 31 октября. На объекте предстоит укрепить существующий край набережной, заменить парапет, построить подземный туалет, сделать новые лестницы, пандусы, видовые площадки, заменить сети наружного освещения и мощение пешеходной зоны, устроить газоны, установить малые архитектурные формы. Кроме того, в 2017 году будет готов проект реконструкции набережной в районе Коммунситической.

Поликлиники, школы и детские сады





В 2017 году в Минске построят пять дестких садов: в Каменной Горке — 2 и 4, в Дружбе-1, поселке Восточном и на улице Одинцова, 85. Также возведут и две школы: одну в Каменной горке, другую — в Масюковщине.

В сфере здравоохранения в 2017 году в столице предусмотрено строительство и реконструкция корпусов 4, 5, 6, 9-й больниц и Минского городского онкологического диспансера.

Гостиница на улице Октябрьской





Гостиницу на пересечении улиц Октябрьской и Ленина компания «БелРостИнвестСтрой» планировала построить к чемпионату мира по хоккею 2014 года. Однако, строительство несколько раз приостанавливалось в том числе Минкультом, поскольку здание является историко-культурной ценностью. Была корректировка проекта, после которой нормативный срок строительства продлили до января 2017 года. Однако, недавно срок сдачи сдвинули на март 2017 года.

Французский отель на Зыбицкой





Весной 2013 года компании, связанные с бизнесменом Алексеем Вагановым, начали строительство в Минске двух отелей, управлять которыми призван Accor. Они будут работать под брендами Mercure и Novotel.

Первым из них в конце 2017 года планируют запустить четырехэтажный Mercure на более чем 140 номеров на улице Зыбицкой. Инвестиции в объект составят около 20 млн долларов.

Первый в Беларуси магазин Reserved



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В марте 2017 года в ТЦ Galleria Minsk откроют первый в стране магазин популярной польской одежды Reserved. Такой срок объясняется тем, что что сейчас международные компании в большинстве случаев заходят в тот или иной белорусский торговый центр только тогда, когда видят акт его ввода в эксплуатацию. Это связано с тем, что в нашей стране мало какой ТЦ запускается в изначально заявленный срок. Акт ввода «Галереи» был получен в ноябре, его показали представителям Reserved, и сейчас в торговом объекте уже идет ремонт.

Есть шанс, что в 2017 году с мертвой точки сдвинется и ситуация с минскими долгостроями: гостиницей у цирка, отелем на Старовиленском тракте и на площади Якуба Коласа. По словам главы Минска Андрея Шорца, кое-какая ясность появится и с площадкой троллейбусного парка возле площади Победы.