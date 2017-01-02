Если вдруг не смогли послушать и посмотреть в ночь с 31-го на 1-е, прочтите сейчас новогоднее обращение президента к народу. Александр Лукашенко признался, что «сохранить Беларусь островком стабильности было непросто» и призвал женщин рожать.
Бывшему председателю Нацбанка Станиславу Богданкевичу исполнилось 80 лет. В интервью TUT.BY он рассказал о переговорах с Россией по поводу единой валюты, оппозиции и необходимых переменах в экономике. И признался: «У меня нет страха перед будущим, перед иным миром. Я считаю, что с достоинством пытался прожить жизнь, не унижался, всегда отстаивал принципы. Где-то ошибался, может, кого-то где-то и обидел». Очень интересный человек, обязательно прочтите.
Новогодний участник проекта «Легионеры» — шведский вратарь Кевин Линдскуг. Хоккеист солигорского «Шахтера» недавно переехал в Беларусь, но уже подметил, что белорусы много пьют — «Меня удивляет, почему белорусы, зарабатывая в среднем 300 долларов, не жалеют денег на алкоголь!», — почти не разговаривают на иностранных языках и предпочитают одежду советских времен. А еще он говорит, что наша страна больше похожа на Чехию, чем на Россию.
А вот здесь мы собрали все печали звезд мирового спорта в ушедшем году: слезы Яны Кудрявцевой на Олимпиаде, стыд Жозе Моуринью в «Челси», печаль английских футболистов на Евро-2016, досада Стефена Карри на финише плей-офф НБА и другие случаи, когда фавориты проиграли важные соревнования.
А здесь мы вспоминаем успехи белорусского краудфандинга — посмотрите, на что белорусы успешно собирали деньги в 2016 году. Авторы пяти самых финансово успешных проектов рассказали, на что людям в прошлом году не жалко было средств.
Сегодня, кстати, у нас для вас будет очень позитивная и трогательная история о неравнодушных белорусах и мальчике, мимо сложной жизни которого они не смогли пройти. Читайте TUT.BY!
В канун Нового года мы заглянули в недалекое будущее и посмотрели, что готовит нам всем наступающий год Петуха. О том, чего вам стоит ожидать — в нашем не очень серьезном, но очень финансовом гороскопе. А вот гороскоп не финансовый: самыми сложными месяцами в 2017-м, оказывается, будут февраль и август — и вот почему. Здоровья и богатства в каждый белорусский дом!
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