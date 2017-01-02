Доброе утро!

Год, который начался с воскресенья, не может быть плохим! Хорошо встретили? Старые вещи из окна выбрасывали? Нет? А что вы вообще знаете о новогодних традициях в разных уголках мира? Пройдите наш тест . А потом не пропустите фоторепортаж о том, как жители Земли отметили наступление нового года . Такая красота!



Фото: Reuters

ВАЖНОЕ

Если вдруг не смогли послушать и посмотреть в ночь с 31-го на 1-е, прочтите сейчас новогоднее обращение президента к народу . Александр Лукашенко признался, что «сохранить Беларусь островком стабильности было непросто» и призвал женщин рожать.

Новогодние дни не обошлись без трагических инцидентов: утром в субботу в столице Ирака Багдаде прогремели два взрыва — погибли 28 человек, а в понедельник днем — еще один взрыв , погибли 35 человек; в ночь на 1 января произошло вооруженное нападение на популярный ночной клуб Reina в Стамбуле — двое мужчин, предположительно в костюмах Санта-Клаусов, открыли стрельбу еще у входа в клуб, убив полицейского. После чего они ворвались в помещение и открыли беспорядочную стрельбу. Погибли 39 человек. Позже ответственность за этот теракт взяло на себя «Исламское государство».

В Минске милиционер в новогоднюю ночь дважды выстрелил в шумного минчанина , который якобы нападал на него. Оба в больнице: один — с огнестрельными ранениями живота и ноги, второй — с черепно-мозговой травмой, синяками и ссадинами. История пока туманная: версии родственников потерпевшего и милиции кардинально расходятся. Ждем версию следствия.

ИНТЕРЕСНОЕ

Бывшему председателю Нацбанка Станиславу Богданкевичу исполнилось 80 лет. В интервью TUT.BY он рассказал о переговорах с Россией по поводу единой валюты, оппозиции и необходимых переменах в экономике. И признался: «У меня нет страха перед будущим, перед иным миром. Я считаю, что с достоинством пытался прожить жизнь, не унижался, всегда отстаивал принципы. Где-то ошибался, может, кого-то где-то и обидел». Очень интересный человек, обязательно прочтите.

Новогодний участник проекта «Легионеры» — шведский вратарь Кевин Линдскуг . Хоккеист солигорского «Шахтера» недавно переехал в Беларусь, но уже подметил, что белорусы много пьют — «Меня удивляет, почему белорусы, зарабатывая в среднем 300 долларов, не жалеют денег на алкоголь!», — почти не разговаривают на иностранных языках и предпочитают одежду советских времен. А еще он говорит, что наша страна больше похожа на Чехию, чем на Россию.

А знаете, как белорусы встречали Новый год 60 лет назад? Здесь и праздничные огни на центральной улице столицы, и дед мороз с бородой из ваты, и предновогоднее оформление витрин Минского универмага. В Белгосархиве кинофотофонодокументов сохранились уникальные кадры .





В 2016 году мы научились как следует раздеваться и работать — а 42.TUT.BY вспомнил лучшие мемы, интернет-флешмобы и шутки , которые появились и стали популярны в Беларуси в уходящем году.

А вот здесь мы собрали все печали звезд мирового спорта в ушедшем году : слезы Яны Кудрявцевой на Олимпиаде, стыд Жозе Моуринью в «Челси», печаль английских футболистов на Евро-2016, досада Стефена Карри на финише плей-офф НБА и другие случаи, когда фавориты проиграли важные соревнования.

Предлагаем вам проверить, насколько внимательно вы слушали заветы наших первых лиц. Вот тест, пройдите его и помните — я два раза не повторяю ©.

А здесь мы вспоминаем успехи белорусского краудфандинга — посмотрите, на что белорусы успешно собирали деньги в 2016 году. Авторы пяти самых финансово успешных проектов рассказали, на что людям в прошлом году не жалко было средств.

Сегодня, кстати, у нас для вас будет очень позитивная и трогательная история о неравнодушных белорусах и мальчике, мимо сложной жизни которого они не смогли пройти. Читайте TUT.BY!

Все новости субботы, 31 декабря

Все новости воскресенья, 1 января

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В канун Нового года мы заглянули в недалекое будущее и посмотрели, что готовит нам всем наступающий год Петуха . О том, чего вам стоит ожидать — в нашем не очень серьезном, но очень финансовом гороскопе. А вот гороскоп не финансовый: самыми сложными месяцами в 2017-м, оказывается, будут февраль и август — и вот почему . Здоровья и богатства в каждый белорусский дом!

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