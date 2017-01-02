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СМИ: террориста, напавшего на ночной клуб в Стамбуле, пока не поймали
03.01.2017 07:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв – Sputnik. Полицейские Турции в ночь на среду провели в Стамбуле спецоперацию по поиску террориста, напавшего в новогоднюю ночь на посетителей ночного клуба, сообщила газета
© REUTERS Huseyin Aldemir
По данным издания, представители правоохранительных органов провели операцию в районе Зейтинбурну в понедельник с целью задержания подозреваемого в совершении теракта в новогоднюю ночь.
Как сообщают СМИ, полиция никого не задержала.
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле
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Предположительно, расстрелял из автомата людей в ночном клубе Reina гражданин Узбекистана или Кыргызстана.
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