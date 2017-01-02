МИНСК, 3 янв – Sputnik. Полицейские Турции в ночь на среду провели в Стамбуле спецоперацию по поиску террориста, напавшего в новогоднюю ночь на посетителей ночного клуба, сообщила газета Daily Sabah .



© REUTERS Huseyin Aldemir Полиция Стамбула подозревает в теракте выходца из стран бывшего СССР

По данным издания, представители правоохранительных органов провели операцию в районе Зейтинбурну в понедельник с целью задержания подозреваемого в совершении теракта в новогоднюю ночь.

Как сообщают СМИ, полиция никого не задержала.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь . Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Reuters, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". В настоящий момент полиция продолжает устанавливать личность террориста, который, как сообщили турецкие СМИ со ссылкой на источники в полиции, является гражданином Узбекистана или Кыргызстана.