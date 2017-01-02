﻿ СМИ: террориста, напавшего на ночной клуб в Стамбуле, пока не поймали. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

СМИ: террориста, напавшего на ночной клуб в Стамбуле, пока не поймали

03.01.2017 07:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 янв – Sputnik. Полицейские Турции в ночь на среду провели в Стамбуле спецоперацию по поиску террориста, напавшего в новогоднюю ночь на посетителей ночного клуба, сообщила газета Daily Sabah.

СМИ: террориста, напавшего на ночной клуб в Стамбуле, пока не поймали
© REUTERS Huseyin Aldemir
Полиция Стамбула подозревает в теракте выходца из стран бывшего СССР

По данным издания, представители правоохранительных органов провели операцию в районе Зейтинбурну в понедельник с целью задержания подозреваемого в совершении теракта в новогоднюю ночь.

Как сообщают СМИ, полиция никого не задержала.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Reuters, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". В настоящий момент полиция продолжает устанавливать личность террориста, который, как сообщили турецкие СМИ со ссылкой на источники в полиции, является гражданином Узбекистана или Кыргызстана.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предположительно, расстрелял из автомата людей в ночном клубе Reina гражданин Узбекистана или Кыргызстана.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Островок стабильности", новогодние теракты и гороскоп на 2017-й - все важное за праздники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика