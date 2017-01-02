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Новогоднее чудо. Как читатели TUT.BY совместно исполнили заветную мечту одного мальчика
03.01.2017 08:56 — Новости Общества | Tut.by
Артем Кот из Гродно год назад написал трогательное письмо Деду Морозу, где
Потом было тяжелое восстановление: ребенок буквально учился заново ходить. Болезнь сейчас отступила. Мальчик вернулся к обычной жизни. Правда, ему еще тяжело долго ходить и заниматься физкультурой.
Про то письмо в семье, конечно, помнят и благодарят дарителей.
— Для нас тогда было настоящим сюрпризом, что со всех уголков страны нам присылали поздравления и подарки. Артем был очень рад, — говорит бабушка Мария Павловна.
После выхода в конце 2016 года
Поздравлять парнишку отправились Дед Мороз и Снегурочка. Как и полагается, сказочные герои поводили хороводы с Артемом, похвалили мальчика за хорошее поведение в минувшем году.
А дальше все было, как в сказке. Когда Дед Мороз спросил у Артема, что он бы хотел получить в подарок, мальчик на миг растерялся и неуверенно сказал, что желание у него одно — компьютер, но вряд ли у дедушки получится все это осуществить. Он же все понимает и ничего особо не просит.
А когда из красного мешка был торжественно извлечен ноутбук, то Артем не смог сдержать слез. Потом, конечно, улыбался, рассматривал новенький компьютер и аксессуары к нему, крутил в руках новенькие наушники и компьютерную мышку. Он рассказывал Деду Морозу, как давно мечтал о ноутбуке и о том, как будет делать проекты, как научится печатать и освоит Интернет. А еще научит бабушку играть в новые игры.
Бабушка же угощала всех присутствующих тортом и только улыбалась, смотря на внука.
На прощание она, не скрывая эмоций и слез, благодарила всех, кто поучаствовал в осуществлении мечты маленького мальчика и поддержал его веру в чудеса.
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После выхода в конце 2016 года статьи про мальчика, читатели TUT.BY не остались равнодушными и за сутки собрали деньги на новенький ноутбук. В осуществлении мечты...
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