Артем Кот из Гродно год назад написал трогательное письмо Деду Морозу, где рассказал о своей мечте — компьютере. Послание было опубликовано. Тогда читатели TUT.BY откликнулись и подарили мальчику много разных подарков, которые Артем с удовольствием показывает: вот планшет, телефон, игрушки, конструктор. Но компьютер так и остался заветной мечтой. Парнишка, конечно, расстроился, но решил, что главное в жизни — здоровье, ведь ему самому пришлось многое пережить: несколько лет назад он заболел лейкозом и почти год пролежал в больнице.





Потом было тяжелое восстановление: ребенок буквально учился заново ходить. Болезнь сейчас отступила. Мальчик вернулся к обычной жизни. Правда, ему еще тяжело долго ходить и заниматься физкультурой.

Про то письмо в семье, конечно, помнят и благодарят дарителей.

— Для нас тогда было настоящим сюрпризом, что со всех уголков страны нам присылали поздравления и подарки. Артем был очень рад, — говорит бабушка Мария Павловна.





После выхода в конце 2016 года статьи про мальчика , читатели TUT.BY не остались равнодушными и за сутки собрали деньги на новенький ноутбук. В осуществлении мечты принимали участие несколько десятков человек из разных уголков Беларуси.

Поздравлять парнишку отправились Дед Мороз и Снегурочка. Как и полагается, сказочные герои поводили хороводы с Артемом, похвалили мальчика за хорошее поведение в минувшем году.

А дальше все было, как в сказке. Когда Дед Мороз спросил у Артема, что он бы хотел получить в подарок, мальчик на миг растерялся и неуверенно сказал, что желание у него одно — компьютер, но вряд ли у дедушки получится все это осуществить. Он же все понимает и ничего особо не просит.

































А когда из красного мешка был торжественно извлечен ноутбук, то Артем не смог сдержать слез. Потом, конечно, улыбался, рассматривал новенький компьютер и аксессуары к нему, крутил в руках новенькие наушники и компьютерную мышку. Он рассказывал Деду Морозу, как давно мечтал о ноутбуке и о том, как будет делать проекты, как научится печатать и освоит Интернет. А еще научит бабушку играть в новые игры.





Бабушка же угощала всех присутствующих тортом и только улыбалась, смотря на внука.

На прощание она, не скрывая эмоций и слез, благодарила всех, кто поучаствовал в осуществлении мечты маленького мальчика и поддержал его веру в чудеса.