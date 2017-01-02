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Шорец больше всего гордится реформой ЖКХ

03.01.2017 09:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв – Sputnik. Главным достижением для руководства Минска за последние два года стала реформа жилищно-коммунального хозяйства, заявил в эфире телеканала СТВ глава Мингорисполкома Андрей Шорец.

Шорец больше всего гордится реформой ЖКХ
© Sputnik / Виктор Толочко
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Шорец подчеркнул, что именно ради реформирования ЖКХ Минска президент Александр Лукашенко назначил его на должность руководителя столицы. 

"И я уверен в том, что нам удалось добиться определенных успехов в этом. Мы сократили затраты в отрасли, причем значительно. Мы создали новую структуру, которая жизнеспособна, конкурентоспособна. И я уверен, что граждане наши оценивают это", – сказал глава Мингорисполкома.

Он также привел в пример некоторые цифры. Так, по техническому обслуживанию жители Минска уже оплачивают 92% от себестоимости  услуги.

"За счет проведения тендеров только по капитальному ремонту мы снизили стоимость выполнения работ на 45%. Мы наладили работу над качеством предоставляемых услуг, службы заказчика и подрядчика, которые сейчас разделены. Оно показывает, что мы не подписали или не оплатили 10% работ по уборке мест общего пользования, подъездов, 11% – по дворовым территориям", – продолжил Шорец.

Председатель Мингорисполкома особо отметил и формирование единого расчетно-справочного центра в столице. "Мы создали единую диспетчерскую службу, которая из 360 человек превратилась в 140, и которая работает в круглосуточном режиме, и мы видим, как она работает. Создали сайт 115.бел. И я надеюсь, и уверен в том, что в 2017 году – есть определенные огрехи, недостатки – мы наведем порядок", – заверил мэр Минска.

До вступления в должность председателя Мингорисполкома Шорец несколько лет был министром жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Столичный градоначальник уверен, что создал жизнеспособную и конкурентоспособную структуру.

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