В агрогородке Октябрьская Витебского района выпускают леденцы на палочке по польской технологии и рецептуре. Причем карамель отливают вручную.



Заместитель директора предприятия Светлана Арестова с символом наступившего года

Конфеты выпускают весом от 8 до 65 граммов. Возможно производство леденцов и по индивидуальному заказу — с изготовлением форм по рисункам клиента, рассказал директор предприятия «Бел-Янтэх» Александр Калинин.

Леденцы выпускают в виде медведя, зайца, волка, золотой рыбки, смайлика, аистенка, ананаса, арбуза и т.д. Всего около 30 форм. Но более половины в общем объеме продукции занимает всем знакомый с детства петушок. В связи с годом Петуха возрос спрос на подарочный вариант леденца весом 50 граммов.

Продукция «Бел-Янтэха» ориентирована на экспорт в Россию. Предприятие сотрудничает с оптовыми покупателями из Санкт-Петербурга, Москвы, Смоленска. Они доставляют леденцы из Октябрьской в российские торговые сети, в том числе и такие крупные, как «Ашан». Для рынка Беларуси работает минская фирма с хорошей логистикой. Конфеты попадают на прилавки многих магазинов Витебщины.

Среди производителей литой карамели ощутимая конкуренция. Подобных предприятий много в России. Поэтому «Бел-Янтэх», в котором трудятся более 40 человек, делает ставку на качество продукции.