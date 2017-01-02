Столичные транспортники запустят дополнительные маршруты на время проведения Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента в комплексе «Чижовка-Арена». Подробнее сообщает предприятие «Столичный транспорт и связь».

Организуется работа троллейбусного маршрута № 926 «Станция метро Автозаводская — Чижовка-Арена». Он будет работать в следующем режиме: 4 января в период с 11.00 до 22.00; 5 января в период с 12.00 до 22.00; 6 января в период с 13.00 до 22.00; 7 января в период с 11.00 до 22.00.

Автобусный маршрут № 926 «Станция метро Автозаводская» — Чижовка-Арена" будет работать 4 января в период с 16.00 до 19.00; а 7 января — в период с 11.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00;

Кроме того, 7 января увеличат количество подвижного состава на троллейбусном маршруте № 49 в период с 11.00 до 18.00.