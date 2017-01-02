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В Гродно сгорела шиномонтажная мастерская
03.01.2017 07:02 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 3 января. В Гродно на улице Победы сгорела шиномонтажная мастерская.
Сообщение о пожаре поступило 3 января в 0.56. В результате возгорания повреждена кровля, перекрытие, имущество внутри бокса (шкафы для хранения спецодежды и личных вещей персонала). Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия о нарушении правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки), отмечается в сводке регионального управления МЧС.
БелаПАН.
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Минск, 3 января. В Гродно на улице Победы сгорела шиномонтажная мастерская. Сообщение о пожаре поступило 3 января в 0.56. В результате возгорания повреждена кровля,...
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