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В Островецком районе спасен провалившийся под лед рыбак

03.01.2017 06:54 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 3 января. Работники МЧС спасли рыбака, провалившегося под лед на озере в деревне Кемелишки Островецкого района.

Информация о ЧП поступила 2 января в 14.46, сообщает Гродненское областное управление МЧС. Рыбак — 58-летний местный житель — был спасен с помощью веревки. От госпитализации он отказался.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 января. Работники МЧС спасли рыбака, провалившегося под лед на озере в деревне Кемелишки Островецкого района. Информация о ЧП поступила 2 января в 14.46,...

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