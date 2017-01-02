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В Островецком районе спасен провалившийся под лед рыбак
03.01.2017 06:54 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 3 января. Работники МЧС спасли рыбака, провалившегося под лед на озере в деревне Кемелишки Островецкого района.
Информация о ЧП поступила 2 января в 14.46, сообщает Гродненское областное управление МЧС. Рыбак — 58-летний местный житель — был спасен с помощью веревки. От госпитализации он отказался.
БелаПАН.
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Минск, 3 января. Работники МЧС спасли рыбака, провалившегося под лед на озере в деревне Кемелишки Островецкого района. Информация о ЧП поступила 2 января в 14.46,...
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