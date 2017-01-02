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МЧС призывает в ближайшие дни одеваться теплее

03.01.2017 09:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв – Sputnik. МЧС перед приходом в республику морозов дало гражданам рекомендации, как избежать переохлаждений и обморожений.

МЧС призывает в ближайшие дни одеваться теплее
© Pexels.com
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Ранее в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды сообщили, что в республику идет похолодание: к православному Рождеству – сначала ожидаются метели, а затем температура воздуха существенно понизится, столбики термометров опустятся ниже отметки –10 °С.

"В связи с понижением температуры окружающей среды спасатели Минской области предупреждают: одной из опасностей во время морозов для человека является переохлаждение организма и обморожение", – сказали Sputnik во вторник в Минском областном УМЧС.

Там также отметили, что причинами обморожений чаще всего являются тесная и влажная одежда и обувь, переутомление, голод, вынужденное длительное неподвижное и неудобное положение, предшествующая холодовая травма, ослабление организма в результате перенесенных заболеваний, хронические заболевания сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы.

"По статистике тяжелые обморожения не редко происходят в состоянии сильного алкогольного опьянения. Наиболее подвержены переохлаждению и обморожениям дети и пожилые люди", – уточнили спасатели.

По словам собеседников Sputnik, родителям, перед тем как отправиться с ребенком на прогулку, следует помнить, что нужно одеваться теплее, а детям на улице зимой не следует бегать, чтобы не упасть и не получить травму. Не нужно позволять детям есть снег или грызть сосульки, а также облизывать металлические поверхности.

В МЧС также рассказали о первой помощи пострадавшим от переохлаждения – нужно доставить человека в теплое помещение, снять обувь, носки и перчатки, а затем дать теплый и сладкий чай. 

"Можно добавить обезболивающее. Одновременно с проведением мероприятий первой помощи необходимо вызвать врача или скорую помощь для оказания врачебной помощи", – заключили в управлении.

 
Теги: Минск
 
 
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Спасатели напомнили родителям, что не нужно позволять детям есть снег или грызть сосульки, а также облизывать металлические поверхности.

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