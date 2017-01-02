С приходом нового года приходит и другая погода — после не по-зимнему теплого декабря, резко похолодает. По прогнозам синоптиков, к выходным в Гомель придет настоящая зима со снегом и внушительным минусом.





До середины недели останется время еще раскачаться и прийти в себя после праздников — температура 3 и 4 декабря будет колебаться в пределах 0 °C, возможны снег и метель.

С 5 декабря зима начнет стремительно набирать обороты. И если днем в четверг будет около −4…−5 °С, то ночью — около -13 °С. Ожидается метель.

В пятницу, 6 декабря, будет не так снежно, но вот морозы усилятся: днем -13 °С, а ночью почти -20 °С. Так что одевайтесь теплее!

Погода в Гомеле и области