Новое месторождение, которое находится в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба, получило название Угольское.

Во время разведочного бурения Угольской подсолевой структуры поисковая скважина № 1-Угольская с глубиной 5218 м при освоении семилукского горизонта дала приток нефти с газом дебитом около 39,5 т в сутки, сообщили в пресс-службе РУП «Производственное объединение «Белоруснефть».

Нефть Угольского месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Они находятся на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе. Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление.

Геологические запасы нового месторождения оцениваются примерно в 1,7 млн т нефти. Более точную оценку можно будет сделать после бурения в 2017 году разведочной скважины № 2-Угольская.

Производственное объединение «Белоруснефть» создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран, в том числе России, Украины, Венесуэлы, Эквадора.