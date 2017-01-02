В первую неделю 2017 года погода будет очень изменчивой: сначала сильный снег, порывистый ветер, затем усиление морозов. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы гидрометеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.



Фото: Reuters

На ближайшие дни объявлен оранжевый уровень опасности. 4 января ожидаются сложные погодные условия: на большей части территории сильный снег. По юго-западной половине страны усиление ветра порывами до 15−20 м/с. 5 января, в четверг, по северо-западу страны, а 6 января повсеместно резко похолодает.

4 января, в среду, погодные условия на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона, который днем сместится на север нашей страны. Ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, на большей части территории страны сильный снег, слабая метель. В отдельных районах налипание мокрого снега, слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. По юго-западной половине усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура ночью 0, -5°С, по северо-востоку при прояснениях -6 -8°С, днем -3, +2°С.

Далее циклон будет уходить на Россию, и вслед за ним в Беларусь устремится очень холодный воздух.

5 января, в четверг, на большей части территории снег, ночью в отдельных районах сильный снег. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица. Ночью по северо-западной половине, утром и днем во многих районах республики усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура в течение суток -8, -15°С, по юго-востоку -1, -7°С.

В дальнейшем ожидается резкое усиление морозов.

6 января, в пятницу, в отдельных районах, преимущественно по восточной половине Беларуси, небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура в течение суток -13, -20°С, ночью по северной половине при прояснениях до -23°С.

7 января, в субботу, в отдельных районах страны небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура ночью -15, -22°С, при прояснениях -23, -27°С; днем -11, -18°С, по востоку до -20°С.

8 января, в воскресенье, в отдельных районах страны кратковременный снег, на дорогах гололедица. Температура ночью -15, -22°С, при прояснениях -23, -27°С, днем -9, -16°С; по западу ночью -10, -14°С, днем -4, -8°С.

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