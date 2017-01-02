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Гидромет: В ночь на 7 и 8 января может похолодать до минус 27 градусов
03.01.2017 10:42 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 3 января. В первую неделю 2017 года погода будет изменчивой: сначала сильный снег, порывистый ветер, затем усиление морозов, сообщил Гидромет.
4 января погодные условия будут определять активные атмосферные фронты от циклона, который днем сместится на север страны. Ожидается снег, мокрый снег, на большей части территории страны сильный снег, слабая метель. В отдельных районах налипание мокрого снега, слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. По юго-западной половине усиление ветра порывами до 15—20 м/с. Температура ночью 0 — минус 5°С, по северо-востоку при прояснениях минус 6—8°С, днем минус 3 — плюс 2°С.
Далее циклон будет уходить на Россию, и вслед за ним в Беларусь устремится очень холодный воздух.
5 января на большей части территории снег, ночью в отдельных районах сильный снег. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица. Ночью по северо-западной половине, утром и днем во многих районах усиление ветра порывами до 15—20 м/с. Температура в течение суток минус 8—15°С, по юго-востоку минус 1—7°С.
6 января в отдельных районах, преимущественно по восточной половине, небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура в течение суток минус 13—20°С, ночью по северной половине при прояснениях до минус 23°С.
7 января в отдельных районах страны небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура ночью минус 15—22°С, при прояснениях минус 23—27°С, днем минус 11—18°С, по востоку до минус 20°С.
8 января в отдельных районах страны кратковременный снег, на дорогах гололедица. Температура ночью минус 15—22°С, при прояснениях минус 23—-27°С, днем минус 9—16°С, по западу ночью минус 10—14°С, днем минус 4—-8°С.
БелаПАН.
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Минск, 3 января. В первую неделю 2017 года погода будет изменчивой: сначала сильный снег, порывистый ветер, затем усиление морозов, сообщил Гидромет. 4 января...
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