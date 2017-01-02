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Житель Минского района пытался молотком убить односельчанку

03.01.2017 10:51 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 3 января. Прокуратура Минской области возбудила дело за покушение на убийство по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 УК в отношении жителя деревни Атолино Минского района.

Как сообщает МВД, уголовный розыск установил, что мужчина 26 ноября в своей квартире, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ссоре пытался молотком убить односельчанку. Женщина была помещена в больницу. Оба участника инцидента неработающие.

Уголовное дело возбуждено по материалам отдела уголовного розыска Минского РУВД.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 января. Прокуратура Минской области возбудила дело за покушение на убийство по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 УК в отношении жителя деревни Атолино Минского района. ...

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