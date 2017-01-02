МИНСК, 3 янв – Sputnik. Беларусь в 2017 году примет пять оценочных и ряд экспертных миссий МАГАТЭ, в их числе и запланированная на январь миссия экспертов агентства по рекомендациям Комитета по осуществлению конвенции Эспо, сообщил министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик.

По рекомендациям Комитета по осуществлению Конвенции Эспо в январе 2017 года состоится миссия МАГАТЭ по рассмотрению площадки АЭС с учетом внешних событий (миссия SEED), сообщил министр в интервью агентству БелТА, опубликованному на сайте Минэнерго.

"Также в 2017 году по запросу Беларуси состоится ряд оценочных миссий МАГАТЭ, в том числе по аварийной готовности (EPREV), государственной системе учета и контроля ядерных материалов (ISSAS), будет осуществлена подготовка к миссии по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) и миссии по оценке национальной инфраструктуры ядерной энергетики (миссия INIR)", – сказал министр.

По словам Потупчика, в рамках проекта технического сотрудничества МАГАТЭ "Поддержка человеческих ресурсов и развитие инфраструктуры для ввода в эксплуатацию первой АЭС" запланирован ряд экспертных миссий агентства, в том числе по вопросам управления финансовыми рисками, обзору стратегии обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом и другим рекомендуемым МАГАТЭ направлениям.

Потупчик также рассказал, что в настоящее время АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" представило отчет по стресс-тестам БелАЭС, сейчас специалисты станции его анализируют на предмет соответствия техническому заданию. После завершения данной работы отчет будет направлен в Госатомнадзор Беларуси для подготовки национального отчета о стресс-тестах. Итоги данной работы будут представлены общественности, сопредельным странам.