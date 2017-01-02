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Митрополит Павел считает, что идея создания белорусской автокефальной церкви является дьявольским искушением

03.01.2017 11:22 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 3 января. Митрополит Минский и Заславский патриарший экзарх всея Беларуси Павел считает, что идея создания белорусской автокефальной церкви является дьявольским искушением, поскольку способствует не объединению, а разъединению людей. Об этом иерарх заявил в интервью православному телеканалу "Союз".

"Вот вы посмотрите, что происходит сегодня. Под видом доброжелательным, обратите внимание, тот же самый метод, та же самая картина — искушение дьяволом Евы, и это все сегодня происходит в наше время. Как дьявол говорит, показывая этот запретный плод и это древо: "Посмотри, как красиво, Бог тебе не так сказал". И Ева послушала обман, лесть врага рода человеческого, и вкусила этот запретный плод. Происходит то же самое: "Вот посмотрите, как здорово, чтобы у нас была церковь национальная, чтобы она была вот своя, самостоятельная, да. Слушайте, а что, нам разве нельзя молиться?" — сказал митрополит.

Предстоятель подчеркнул, что церковь никогда не делала акцента на национальной принадлежности своих прихожан, помня о том, что для Бога "нет ни эллина, ни иудея".

"Где ни служил, все были едины, никто никогда не разделял друг друга на какие-то языки, на национальности, мы все братья и сестры во Христе, — отметил митрополит Павел. — А сегодня вот под таким благовидным предлогом — свобода, независимость — пытаются навязать новую идею, которая не объединяет людей, а разъединяет".

Митрополит Павел (Георгий Пономарев), назначенный патриаршим экзархом всея Беларуси в декабре 2013 года, до этого возглавлял Рязанскую митрополию Русской православной церкви. В 1990-е годы был иерархом русского православия в США и Канаде, а затем в Австрии. С разрешения Александра Лукашенко митрополит Павел, несмотря на нормы законодательства, не стал получать белорусское гражданство. 


Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 января. Митрополит Минский и Заславский патриарший экзарх всея Беларуси Павел считает, что идея создания белорусской автокефальной церкви является...

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