В ночь с 31 декабря на 1 января в столице сотрудники службы скорой медпомощи обслужили 2 176 вызовов, 1 января — 2 800, а 2-го — 2 644, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Александр Жинко.

— Главными поводами для вызова врачей стали высокая температура, скачки давления, проблемы с желудочно-кишечным трактом. В целом праздники в столице прошли достаточно спокойно, — отметил Александр Жинко.

От гололеда в праздничные дни пострадали три минчанина.