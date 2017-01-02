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За помощью в столичную службу скорой помощи 1 января обратились 2800 человек
03.01.2017 11:42 — Новости Общества | Tut.by
В ночь с 31 декабря на 1 января в столице сотрудники службы скорой медпомощи обслужили 2 176 вызовов, 1 января — 2 800, а 2-го — 2 644, сообщил корреспонденту агентства
— Главными поводами для вызова врачей стали высокая температура, скачки давления, проблемы с желудочно-кишечным трактом. В целом праздники в столице прошли достаточно спокойно, — отметил Александр Жинко.
От гололеда в праздничные дни пострадали три минчанина.
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Чаще всего люди жаловались на температуру, давление и проблемы с желудочно-кишечным трактом.
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