Минск, 3 января. Митрополит Минский и Слуцкий патриарший экзарх всея Беларуси Павел осудил действия авторов российского агентства Регнум, задержанных в декабре в Беларуси за разжигание национальной розни. Свою позицию по этому поводу иерарх изложил в интервью православному телеканалу "Союз" .

"Вы посмотрите, что сегодня, к сожалению, творится в Беларуси: появились люди, и обратите внимание, что практически все они работают под псевдонимами. Почему вы скрываете свое лицо, почему вы скрываете свое имя, если вы такие доброжелатели? У каждого псевдоним. Печатают: вроде бы неплохо-неплохо, но в эту бочку меда ложку-две дегтя обязательно добавят. И разделяют людей, раздирают их. Этот — русский мир, этот — не русский мир, это — наше национальное. И вы знаете то, что в декабре у нас произошло, — задержание трех корреспондентов. Но сеяли ведь раздор, вражду и ненависть. Зачем? Сегодня, когда надо делать все возможное, чтобы объединять людей, даже если где-то заискрило во взаимоотношениях, надо сделать так, чтобы не было этой искры. Надо находить точки соприкосновения, совместного созидательного труда, а нас, наоборот, пытаются разделить, противопоставить друг другу. Это очень печально", — заявил митрополит.

При этом, по его словам, когда представители православной церкви говорят о "русском мире", здесь нет никакой политики.

"Мы когда говорим о русском мире, то это речь идет о тех, кто жил в те далекие времена. Русы, которые вышли из днепровской купели. У которых одна вера, одна церковь, одна культура, один алфавит, один язык… Вы знаете, у нас столько много общего, единого. У нас один Христос. И вдруг мы начинаем разделяться… В церкви нету такого разделения", — сказал предстоятель Белорусской православной церкви.

В декабре Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении трех граждан Беларуси — Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко. Авторы российских ресурсов, в том числе агентства Регнум, обвиняются в разжигании межнациональной вражды (ч. 3 ст. 130 УК, ее санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы). Все обвиняемые заключены под стражу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Митрополит Павел осудил действия авторов Регнума, но заявил, что в понятии "русский мир" нет никакой политики Минск, 3 января. Митрополит Минский и Слуцкий патриарший экзарх всея Беларуси Павел осудил действия авторов российского агентства Регнум, задержанных в декабре в...

Алексей Александров, БелаПАН.