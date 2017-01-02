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Коммуналку за ноябрь необходимо оплатить до 5 января
03.01.2017 11:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв – Sputnik. Срок оплаты жилищно-коммунальных услуг за ноябрь с "нулевой пеней" истекает 5 января 2017 года.
© Sputnik Виталий Аньков
Правительство Беларуси постановлением №946 от 22 ноября 2016 года установило
Срок оплаты ЖКУ за ноябрь без взимания пени истекает 5 января. За последующие дни неоплаты будет начисляться пеня – 0,3% от суммы каждый день.
Оплатить коммунальные услуги за декабрь и последующие месяцы без пени необходимо в привычные сроки – до 25 числа.
Переход на систему оплаты через АИС "Расчет-ЖКУ" объединил все базы. Однако в первое время из-за ее внедрения у белорусов возник ряд проблем: жировки начали приходить не вовремя, иногда в них были указаны неверные цифры, а отдельные лицевые счета пропали. Некоторые также столкнулись с проблемами при оплате через ЕРИП.
В самой организации обещали исправить все недочеты и даже позволить белорусам вводить показания счетчиков при помощи системы ЕРИП.
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После четверга за просроченную оплату жировок вновь будет взиматься пеня.
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