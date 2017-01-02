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Коммуналку за ноябрь необходимо оплатить до 5 января

03.01.2017 11:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв – Sputnik. Срок оплаты жилищно-коммунальных услуг за ноябрь с "нулевой пеней" истекает 5 января 2017 года.

Коммуналку за ноябрь необходимо оплатить до 5 января
© Sputnik Виталий Аньков
Данные счетчиков воды можно будет вводить в ЕРИП уже в начале января

Правительство Беларуси постановлением №946 от 22 ноября 2016 года установило нулевой размер пени за несвоевременно или не в полном объеме оплаченные жилищно-коммунальные услуги. Нововведение было обусловлено сложностью при переходе на новую систему АИС "Расчет-ЖКУ" и касалось только оплаты коммуналки за сентябрь, октябрь и ноябрь.

Срок оплаты ЖКУ за ноябрь без взимания пени истекает 5 января. За последующие дни неоплаты будет начисляться пеня – 0,3% от суммы каждый день.

Оплатить коммунальные услуги за декабрь и последующие месяцы без пени необходимо в привычные сроки – до 25 числа.

Переход на систему оплаты через АИС "Расчет-ЖКУ" объединил все базы. Однако в первое время из-за ее внедрения у белорусов возник ряд проблем: жировки начали приходить не вовремя, иногда в них были указаны неверные цифры, а отдельные лицевые счета пропали. Некоторые также столкнулись с проблемами при оплате через ЕРИП. 

В самой организации обещали исправить все недочеты и даже позволить белорусам вводить показания счетчиков при помощи системы ЕРИП.

 
Теги: Минск
 
 
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После четверга за просроченную оплату жировок вновь будет взиматься пеня.

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