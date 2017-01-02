С 1 января в Беларуси начался процесс повышения пенсионного возраста.

Процесс этот постепенный: к нынешнему пенсионному возрасту граждан ежегодно будут добавлять шесть месяцев, чтобы в итоге повысить показатель на три года.

11 апреля 2016 года Александр Лукашенко подписал указ , который поставил точку в вопросе повышения пенсионного возраста. До подписания документа беларусам на протяжении 2015 года говорили о том, что повышать пенсионный возраст рано, дескать, сами граждане не готовы. Граждане на форумах в интернете и правда не особо радовались таким переменам, но подписанный документ приняли безропотно.

Повышения пенсионного возраста добивались от Беларуси и кредиторы: МВФ намекал , что о продолжении сотрудничества можно будет говорить только при соблюдении ряда условий, в том числе, после повышения пенсионного возраста и выхода на 100-процентную оплату населением коммунальных услуг. И белорусские власти пошли на эти непопулярные шаги.

Согласно президентскому указу, пенсионный возраст в Беларуси будет повышаться поэтапно: ежегодно на шесть месяцев до достижения женщинами возраста в 58 лет, мужчинами - 63 года. Займет процесс шесть лет. Столько же займет процесс увеличения возраста для получения льготных трудовых пенсий и пенсий за выслугу лет, постепенно будет повышаться и возраст выхода на пенсию военнослужащих.

До 2022 года в Беларуси каждый год будет устанавливаться новый пенсионный возраст для мужчин и женщин, он будет повышаться ежегодно на шесть месяцев: в 2017 году для мужчин он составит 60,5 лет, для женщин - 55,5 лет; в 2018 году для мужчин - 61 год, для женщин - 56 лет; в 2019 году для мужчин - 61,5 год, для женщин - 56,5 лет; в 2020 году для мужчин - 62 года, для женщин - 57 лет; в 2021 году для мужчин - 62,5 года, для женщин - 57,5 лет; и, наконец, с 2022 года для мужчин пенсионный возраст составит 63 года, для женщин - 58 лет.

Со второго полугодия 2017 года пенсию будут назначать мужчинам, которые родились с 1 января по 30 июня 1957 года, и женщинам, рожденным с 1 января по 30 июня 1962 года. в 2018 году для мужчин - 61 год (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 июля по 31 декабря 1957 года), для женщин - 56 лет (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 июля по 31 декабря 1962 года); в 2019 году для мужчин - 61 год 6 месяцев (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 января по 30 июня 1958 года), для женщин - 56 лет 6 месяцев (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 января по 30 июня 1963 года); в 2020 году для мужчин - 62 года (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 июля по 31 декабря 1958 года), для женщин - 57 лет (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 июля по 31 декабря 1963 года); в 2021 году для мужчин - 62 года 6 месяцев (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 января по 30 июня 1959 года), для женщин - 57 лет 6 месяцев (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 января по 30 июня 1964 года); с 2022 года пенсии будут назначать мужчинам в 63 года, женщинам - в 58 лет, сообщает БЕЛТА .

Напомним, что накануне президентских выборов Александр Лукашенко обещал не повышать пенсионный возраст . В августе 2015 года президент заявил о том, что необходимость повысить пенсионный возраст назрела давно, однако пока государство к этому вопросу подходить не будет. Позднее об этом говорил и заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, а затем - теперь уже экс-глава Минтруда и соцзащиты Марианна Щеткина заверила, что вопрос увеличения возраста выхода на пенсию граждан страны пока не поднимается .

Независимые эксперты уже тогда были уверены , пенсионный возраст повысят, но после президентских выборов - вопрос вызывал в обществе неоднозначную реакцию, а значит мог ударить по рейтингу президента. В итоге так и случилось. При этом эксперты не исключают, что повышение пенсионного возраста может привести к нехватке рабочих мест в стране.