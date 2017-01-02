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В Ивьевском районе открывается третье отделение круглосуточного пребывания для пожилых

03.01.2017 12:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Неиспользуемое здание сельской школы в деревне Лукашино реконструировали под новое отделение. Работы проведены за счет районного бюджета, инвестиционной программы и внебюджетных средств, сообщает БЕЛТА.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

В районе проводился благотворительный марафон по сбору средств на обустройство интерьера и закупку необходимого оборудования. В результате создано отделение круглосуточного пребывания для 30 пожилых людей. В здании также определено помещение под фельдшерско-акушерский пункт.

Под данный объект создано 16 рабочих мест. В отделении будут проживать бабушки и дедушки преклонного возраста, а также инвалиды, которые смогут здесь находиться под постоянным присмотром. Упростятся вопросы их медицинского обслуживания. Будут проводиться разнообразные культурно-развлекательные мероприятия.

«Этот объект станет третьим в Ивьевском районе. Аналогичные отделения есть в городском поселке Юратишки, в деревне Некраши. Тем не менее, организация таких объектов и работа с пожилыми гражданами остается для района актуальной, так как здесь проживает много пожилого населения», — отметила заместитель председателя Ивьевского райисполкома Татьяна Хинская.

 
 
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Неиспользуемое здание сельской школы в деревне Лукашино реконструировали под новое отделение. Работы проведены за счет районного бюджета, инвестиционной...

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