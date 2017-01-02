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За первые два дня 2017 года на дорогах Беларуси один человек погиб и 14 травмированы

03.01.2017 12:17 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 3 января. За первые два дня 2017 года в Беларуси произошло 303 ДТП с материальным ущербом. В 12 дорожных авариях один человек погиб и 14 получили ранения, сообщает управление ГАИ МВД.

Для сравнения, за два дня 2016 года было зафиксировано 308 ДТП без пострадавших и 16 ДТП, в которых один человек погиб и 24 были травмированы.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в новом году задержаны 228 водителей. За превышение скорости оштрафованы 543 водителя. Пресечено 248 фактов управления транспортным средством лицами, не имеющими права управления. Выявлено 260 водителей и пассажиров, проигнорировавших обязательное требование о пристегивании ремнями безопасности. За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечено 980 пешеходов, из них 327 — за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток. 222 пешехода находились в состоянии опьянения.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения Госавтоинспекция на текущей неделе уделит повышенное внимание предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Маршруты патрулирования нарядов ДПС ГАИ приближены к местам массового передвижения пешеходов. В темное время суток инспекторы отработают участки автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, наиболее подверженные риску совершения наездов на пеших участников дорожного движения. На особом контроле наличие у пешеходов световозвращающих элементов.

В поле зрения сотрудников ГАИ будут не только пешеходы-нарушители, но и водители, не соблюдающие правила проезда пешеходных переходов.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 января. За первые два дня 2017 года в Беларуси произошло 303 ДТП с материальным ущербом. В 12 дорожных авариях один человек погиб и 14 получили ранения, сообщает...

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