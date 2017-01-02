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В Минске растет число случаев мошенничества

03.01.2017 12:10 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 3 января. По информации прокуратуры Минска, при общем снижении количества регистрируемых в столице преступлений в 2016 году отмечено увеличение случаев мошенничества.

Как правило, серийные мошенничества совершаются в сферах услуг, осуществления ремонтных работ, изготовления мебели, перепродажи автомобилей. Нередко также граждане дают деньги в долг своим знакомым, которые по различным причинам в установленные сроки их не возвращают, при этом кредиторы заявляют об этом как о случаях мошенничества.

В прокуратуре отмечают, что по-прежнему проблемой являются полнота и качество проверок по заявлениям и сообщениям о мошенничестве.

В ряде случаев материалы из следственных подразделений для возвращения в органы дознания направлялись прокурорам необоснованно, при наличии в них достаточных оснований для возбуждения уголовных дел. Прокурорами по таким материалам возбуждено 14 дел по ст. 209 УК (мошенничество).

Судами Минска в первом полугодии 2016 года рассмотрено 129 уголовных дел о мошенничестве, осужден 141 человек. В 45 случаях предметом хищения явилось имущество, в 86 — денежные средства. От действий мошенников пострадали 33 юридических лица и 415 физических лиц.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 января. По информации прокуратуры Минска, при общем снижении количества регистрируемых в столице преступлений в 2016 году отмечено увеличение случаев...

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