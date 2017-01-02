Первая неделя нового года принесет сильный снег, порывистый ветер, мороз. На ближайшие дни объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает Республиканский гидрометцентр.





4 января, в среду, погоду определят активные атмосферные фронты от циклона, который днем сместится на север страны. Ожидаются сильный снег, метель, усиление ветра порывами до 13 м/с. Температура ночью — до −7°С, днем — около нуля.

Потом циклон будет уходить на Россию, и на Витебщину устремится холодный воздух. 5 января, в четверг, возможен снег, метель. Ветер порывами до 14 м/с. Температура в течение суток −7…−15°С.

С пятницы, 6 января, ожидается резкое усиление морозов. Температура воздуха в областном центре ночью −14…−16°С, днем −15…−17°С. Снег, метель, порывистый ветер.

7 января, в субботу, в Витебске будет холоднее, чем где-либо в стране: температура в течение суток −18…−22°С. Но на Рождество покажется солнышко.

В ночь на воскресенье, 8 января, синоптики прогнозируют мороз до −24°С. Ожидается, что немного теплее станет в следующий понедельник.

Погода в Витебске и области

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