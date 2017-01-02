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В гомельской школе елку украсили живыми петухами

03.01.2017 12:36 — Новости Общества | Tut.by  
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В канун Нового года в средней школе № 1 города Гомеля устроили необычную выставку из живых символов 2017 года — петухов. Ими же украсили елку.


«Пернатых поместили в клетки, сделав из них экспозиции. Апогей человеческой фантазии — это несколько маленьких, узеньких клеточек с птицами, подвешенными как игрушки на елку. Под еловыми лапками их даже не особо заметно. Присутствие птиц на дереве выдают их крики, — сообщил Гомельский зеленый портал.

На сайте и в соцсетях обсуждают инцидент и осуждают действия администрации школы. Мы связались с директором учреждения — Тятьяной Суторьмой, чтобы выяснить, что это было?


Татьяна Михайловна заверила — повода для волнений у зоозащитников быть не должно — ни один петух не пострадал.

— Выставку устроили заводчики породистых кур. Организована она была 29 декабря в школьном фойе перед праздничным концертом. Пернатые пробыли в клетках не больше получаса, после чего их увезли, — сообщила директор школы.


 
Теги: Гомель
 
 
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В канун Нового года в средней школе № 1 города Гомеля устроили необычную выставку из живых символов 2017 года - петухов. Ими же украсили елку.

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