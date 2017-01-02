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Уголовное дело о нападении на сотрудника милиции в столице утром 1 января расследует УСК по Минску
03.01.2017 12:45 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 3 января. Уголовное дело о нападении на сотрудника милиции и попытке завладеть его оружием в столице утром 1 января расследует управление Следственного комитета по Минску, сообщил БелаПАН официальный представитель УСК Алексей Климович.
По информации ГУВД Мингорисполкома, 1 января в 6.40 по спецлинии "102" позвонили и сообщили, что в одной из квартир жилого дома по проспекту Любимова в Московском районе шумят, мешают отдыхать. По этому адресу был направлен сотрудник городского отдела милиции № 2, сержант.
Прибыв на место, сотрудник милиции услышал громкий шум. На звонок дверь открыл мужчина. Милиционер представился, объяснил причину визита, попросил перестать мешать соседям. В ответ гражданин, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, внезапно нанес удар сотруднику милиции в область груди, после чего серию ударов в область головы, а затем попытался завладеть табельным оружием.
Сотрудник милиции предупредил мужчину о применении табельного оружия, если тот не прекратит противоправные действия. Правонарушитель схватился за запястье милиционера и попытался вырвать пистолет. В итоге сержант в борьбе произвел предупредительный выстрел в сторону, а затем два выстрела, стараясь причинить нападающему наименьший урон. После этого правонарушитель был задержан и доставлен в учреждение здравоохранения на излечение. Сотрудник милиции госпитализирован с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями.
По данному факту возбуждено дело по статье 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему правопорядок).
Как сообщила 1 января БелаПАН мать раненого 28-летнего Андрея, она не верит, что сын спровоцировал инцидент. Он один открывал дверь, а за ней было несколько сотрудников милиции, "два точно". "Это могут подтвердить свидетели", — заявила Галина.
По ее словам, на место происшествия приезжали сотрудники милиции, Следственного комитета, извлекли две пули, одну — из линолеума в тамбуре подъезда.
У Андрея задета часть легкого, сказала его мать. Его поместили в военный госпиталь.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 3 января. Уголовное дело о нападении на сотрудника милиции и попытке завладеть его оружием в столице утром 1 января расследует управление Следственного...
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