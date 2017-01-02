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В Беларуси найдено месторождение нефти с запасами 1,7 млн тонн

03.01.2017 12:45 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Новое месторождение нефти - Угольское - открыто в Беларуси во время разведочного бурения Угольской подсолевой структуры. Оно находится в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба, сообщает «Белоруснефть».

Поисковая скважина №1 Угольская глубиной 5218 м дала приток нефти с газом дебитом (объемом стабильного поступление из источника в единицу времени) порядка 39,5 т в сутки. В настоящее время запасы Угольского месторождения оцениваются в 1 млн 695 тыс. тонн нефти, уточнить их удастся после бурения в этом году разведочной скважины №2 Угольская.

«Нефть Угольского месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Она находятся на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе. Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление», - говорится в сообщении.

В августе 2015 года в Припятском прогибе открыли Южно-Шатилковское месторождение нефти с запасами порядка 350 тыс. тонн. Сейчас в Беларуси разрабатываются 39 месторождений нефти, добыча стабилизирована на уровне 1,645 млн тонн в год.

«Белоруснефть» - государственная нефтехимическая компания, которая ведет геологоразведочные работы, разработку, добычу и реализацию нефти и газа в самой Беларуси, России и Венесуэле, а также изыскательные работы в Эквадоре.

 
 
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Объект получил название Угольское, он находится в пределах промежуточного блока Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба.

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