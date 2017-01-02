Новое месторождение нефти - Угольское - открыто в Беларуси во время разведочного бурения Угольской подсолевой структуры. Оно находится в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба, сообщает «Белоруснефть» .

Поисковая скважина №1 Угольская глубиной 5218 м дала приток нефти с газом дебитом (объемом стабильного поступление из источника в единицу времени) порядка 39,5 т в сутки. В настоящее время запасы Угольского месторождения оцениваются в 1 млн 695 тыс. тонн нефти, уточнить их удастся после бурения в этом году разведочной скважины №2 Угольская.

«Нефть Угольского месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Она находятся на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе. Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление», - говорится в сообщении.

В августе 2015 года в Припятском прогибе открыли Южно-Шатилковское месторождение нефти с запасами порядка 350 тыс. тонн. Сейчас в Беларуси разрабатываются 39 месторождений нефти, добыча стабилизирована на уровне 1,645 млн тонн в год.

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