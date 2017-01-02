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Окей, Sputnik: куда выбрасывать новогоднюю елку?
03.01.2017 13:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв – Sputnik. Новогодние елки нельзя выбрасывать в мусоропроводы, а лучше вынести к мусорным контейнерам или оставить возле мусороприемника, рассказали Sputnik в ГО "Минское городское жилищное хозяйство".
Sputnik продолжает отвечать на самые необычные и актуальные вопросы белорусов. После встречи Нового года для многих вновь стал актуальным вопрос – куда же девать елку?
"Ели необходимо относить на места временного хранения крупногабаритного мусора, к площадкам с контейнерами или оставлять возле мусороприемников", – сообщили Sputnik в Мингоржилхозе.
Собеседники Sputnik подчеркнули: ни в коем случае нельзя пытаться избавиться от елки с помощью мусоропровода.
"Но вообще, в последние годы живые елки выбрасывают все реже. Люди переходят на искусственные, да и природу пытаются беречь", – заключили в организации.
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Коммунальные службы признаются: в последние годы "живых" елок становится все меньше – белорусы предпочитают искусственные.
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