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Окей, Sputnik: куда выбрасывать новогоднюю елку?

03.01.2017 13:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв – Sputnik. Новогодние елки нельзя выбрасывать в мусоропроводы, а лучше вынести к мусорным контейнерам или оставить возле мусороприемника, рассказали Sputnik в ГО "Минское городское жилищное хозяйство".

Окей, Sputnik: куда выбрасывать новогоднюю елку?
© flickr.com/ Kurt Bauschardt
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Sputnik продолжает отвечать на самые необычные и актуальные вопросы белорусов. После встречи Нового года для многих вновь стал актуальным вопрос – куда же девать елку?

"Ели необходимо относить на места временного хранения крупногабаритного мусора, к площадкам с контейнерами или оставлять возле мусороприемников", – сообщили Sputnik в Мингоржилхозе.

Собеседники Sputnik подчеркнули: ни в коем случае нельзя пытаться избавиться от елки с помощью мусоропровода.

"Но вообще, в последние годы живые елки выбрасывают все реже. Люди переходят на искусственные, да и природу пытаются беречь", – заключили в организации.

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Если у вас есть вопросы, на которые вы никак не можете найти ответ, напишите на электронный адрес office@sputnik.by (с пометкой "Окей, Sputnik") в наши аккаунты в социальных сетях – Twitter, Facebook или ВКонтакте. Sputnik обязательно поможет разобраться.

 
Теги: Минск
 
 
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Коммунальные службы признаются: в последние годы "живых" елок становится все меньше – белорусы предпочитают искусственные.

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