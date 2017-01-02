МИНСК, 3 янв – Sputnik. Новогодние елки нельзя выбрасывать в мусоропроводы, а лучше вынести к мусорным контейнерам или оставить возле мусороприемника, рассказали Sputnik в ГО "Минское городское жилищное хозяйство".

Sputnik продолжает отвечать на самые необычные и актуальные вопросы белорусов. После встречи Нового года для многих вновь стал актуальным вопрос – куда же девать елку?

"Ели необходимо относить на места временного хранения крупногабаритного мусора, к площадкам с контейнерами или оставлять возле мусороприемников", – сообщили Sputnik в Мингоржилхозе.

Собеседники Sputnik подчеркнули: ни в коем случае нельзя пытаться избавиться от елки с помощью мусоропровода.

"Но вообще, в последние годы живые елки выбрасывают все реже. Люди переходят на искусственные, да и природу пытаются беречь", – заключили в организации.

Следите за самими интересными и полезными статьями в паблик-аккаунте Viber >>

Если у вас есть вопросы, на которые вы никак не можете найти ответ, напишите на электронный адрес office@sputnik.by (с пометкой "Окей, Sputnik") в наши аккаунты в социальных сетях – Twitter , Facebook или ВКонтакте . Sputnik обязательно поможет разобраться.