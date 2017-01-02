МИНСК, 3 янв — Sputnik. Изменять предложение об установлении границ Минской области и ее районов не планируется, сообщили в Минском областном исполнительном комитете по итогам общественного обсуждения.

Миноблисполком и Минский областной Совет депутатов в течение месяца — с 26 ноября по 26 декабря 2016 года — проводили общественное обсуждение по нормализации и установлению границ Минской области и ее районов.

Как отмечается в сообщении Миноблисполкома, в ходе обсуждения граждане подали 15 предложений. "В основном они касались включения в черту города Минска близлежащих сельских населенных пунктов, расположенных на территории Минского района, а также включения в административные границы Минского района населенных пунктов, расположенных в других районах области", — рассказали в Миноблисполкоме.

В то же время, по нормам белорусского законодательства, эти предложения не могут быть рассмотрены в рамках проведенной работы по нормализации и установлению границ Минской области и ее районов.

Таким образом, предложение по установлению границ Минской области и районов столичной области корректировки не требует.

Эта информация будет направлена в Миноблсовет, который затем внесет в Совмин предложение по установлению границ Минской области и ее районов.

Границы Минской области и границы районов Минской области были установлены в период до 1966 года в соответствии с действовавшим в те времена порядком. В настоящее время границы не в полной мере учитывают произошедшие за последние 50 лет изменения, вызванные, в первую очередь, мелиорацией земель, дорожным строительством и другими факторами.

В 2016 году Проектный институт "Белгипрозем" по поручению правительства разработал проект нормализации и установления границ Минской области и границ ее районов столичной области. Этот проект был согласован губернатором Минской области Семеном Шапиро.