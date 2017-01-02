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Метель, снег и до -13°С. В Брест приходят морозы

03.01.2017 13:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Вторая половина первой недели января в Бресте будет морозной, сообщает республиканский гидромет.


В среду в Бресте ожидается сплошная облачность, утром и вечером возможен сильный мокрый снег. Температура воздуха днем составит от 0°C до +2°С.

На четверг синоптики передают резкое похолодание. Утром и днем температура в городе составит -8°С…-10°С, ожидаются сильный снег и метель.

К концу рабочей недели морозы усилятся. Утром и вечером будет от -11°С до -13°С, днем -9°С…-10°С, возможен снег.

 
Теги: Брест
 
 
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На четверг синоптики передают резкое похолодание. Утром и днем температура в городе составит -8°С..-10°С.

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