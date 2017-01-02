Пожар в деревне Большие Овчиненки Шкловского района вылился в раскрытие двух убийств. На скамье подсудимых оказались трое местных жителей — им уже вынесли приговор, который еще не вступил в законную силу.



Фото: sk.gov.by

Пожар произошел в феврале 2015 года. Спасатели обнаружили в доме тело 67-летнего хозяина жилья. Несмотря на то, что оно сильно обгорело, судмедэксперты установили, что мужчина получил телесные повреждения, также была сломана подъязычная кость.

Позже по подозрению в убийстве задержали двух местных жителей 27 и 26 лет. Они признались, что в тот день были пьяны. Приятели пришли к пенсионеру и начали избивать, требуя дать им денег. Тот отдал им 600 рублей, после чего злоумышленники его задушили. Чтобы скрыть следы преступления, они подожгли мебель в доме.

На допросе один из обвиняемых признался еще в одном убийстве — женщины. Ее тело он с подельником оставил в погребе сгоревшего дома, засыпав листьями и строительным мусором, рассказала TUT.BY официальный представитель областного управления Следственного комитета Оксана Соленюк.

Выяснилось, что пропала 30-летняя женщина примерно тогда, когда произошло убийство соседа. В день гибели она пила алкоголь с обвиняемым. Следствие полагает, что мужчина мог признаться ей в убийстве, а потом избил до смерти.

После убийства мужчина спросил у своего 48-летнего приятеля, что делать с телом женщины. Тот посоветовал спрятать труп и помог перенести его в погреб. Его действия квалифицировали как укрывательство особо тяжкого преступления.

Могилевский областной суд назначил основному фигуранту наказание в виде 25 лет лишения свободы, второму — 20 лет, а третьему — полтора года лишения свободы. Также мужчины признаны виновными в совершении ряда краж.