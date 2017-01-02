

В городе Могилеве проводился Открытый турнир Могилевской областной СДЮШОР №1 по греко-римской борьбе среди юношей 2003-2004, 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения. Участие в соревнованиях приняли юные борцы из Могилева, Витебска и Круглого. Из 22 представителей Круглянской ДЮСШ 19 стали победителями и призерами соревнований.

Среди чемпионов: Владимир Барсегян, Никита Гусаченко, Роман Климов, Артем Хаманеев, Егор Шкиндеров, Влади-слав Рыбаченок, Иван Метелица, Антон Пашкевич, Алексей Козик.

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Победу с соревнований по мини-футболу привезли круглянские любители этого вида спорта. А именно, 24 декабря в агрогородке Александрия соседнего Шкловского района прошел турнир, в котором участвовали игроки старше 30 лет. Всего в стартовой заявке значились команды г.п. Копысь, городов Шклова и Круглое. И здесь наши земляки проявили себя более чем достойно – выиграв у своих соперников и, соответственно, заняв первое место. Нашей команде был вручен победный Кубок. А лучшим игроком турнира признан Андрей Лебедев.



Уходит календарный год, неумолимо перелистывает свои последние страницы. На хорошей ноте завершают его и круглянские спортсмены. Так начинался этот передновогодний репортаж. На минувшей неделе убедительную победу одержали наши юные футболисты (2007-2008 г.р.) на рождественском турнире по мини-футболу, который проходил в городе Шклове.

Участие в данных соревнованиях приняли 7 команд, пять из которых представляли специализированные спортивные школы, где основной уклон делается именно на футбол. Это СДЮШОР «Торпедо» из областного центра и СДЮШОР № 7 г. Могилева (две команды), «Орша», «Рогачев», а также Шкловская и Круглянская ДЮСШ.

Программа рождественского турнира была рассчитана на три дня. Следует особо отметить, что наши мальчишки показали настоящий класс. Во всех шести матчах им не было равных. Хотя, безусловно, для такого убедительного результата необходимо было приложить массу упорства и усилий. Счет на игровом табло всегда был в пользу наших и говорил сам за себя: 12:1 – Шклов; 4:2 – СДЮШОР № 7 (1 состав); 8:2 -- СДЮШОР № 7 (2-й состав); 3:2 – Орша; 3:1 – Рогачев; 7:0 – «Торпедо». Согласитесь, такие цифры – лучший показатель футбольного мастерства круглянских ребят.

А уж сколько положительных и восторженных эмоций привезли юные спортсмены с турнира. Наша команда была награждена специальным Кубком отдела образования, спорта и туризма Шкловского райисполкома. В индивидуальном порядке отмечены и два наших юных дарования: лучшим футболистом команды признан Роман Черномиз, лучшим бомбардиром соревнований стал Никита Погода. На его счету – 13 забитых мячей. Кроме того, 4 представителя круглянской команды записаны в кандидаты сборной Могилевской области по мини-футболу. Все 12 футболистов, как победители данного первенства, станут обладателями I юношеского спортивного разряда.

Юлия ХОДАС.

НА СНИМКЕ: (слева направо): команда-победительница. Первый ряд – Михаил Лепко (СШ № 2), Андрей Пульянов, Артем Магедов, Никита Погода, Никита Хамицкий, Егор Мигаль (СШ № 1). Второй ряд – Павел Минчуков, Егор Трубчик, Кирилл Белоус (СШ № 1), Денис Кухлевский (СШ № 2), Роман Черномиз (СШ № 1), Дмитрий Бондарчик (СШ № 2) вместе с директором ДЮСШ Александром Рыльковым и тренером Александром Тишуровым.

Фото Владислава Дасюли.

Больше фото: https://vk.com/album-126244262_239587963

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